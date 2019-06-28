Львів’янин вбив ножем у груди свого сина



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64-річному чоловіку загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі

У Львові поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства сина, який помер після поранення ножем у груди. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Варшавській у Львові чоловік отримав ножове поранення, поліція отримала 27 червня близько дев’ятої вечора.

«Поліцейські попередньо встановили, що 64-річний львів’янин під час сімейної сварки вдарив ножем в груди свого 33-річного сина, який помер на місці події», - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

64-річному львів’янину загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.