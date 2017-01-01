Ляшко обматюкав суддю Вищого адмінсуду (відео)

Ляшко вимагає від ЦВК, судів і апарату Верховної Ради негайно вжити усіх заходів для реєстрації Валерії Заружко народним депутатом України

Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинувачує Вищий адміністративний суд у блокуванні реєстрації нового народного депутата від РП Валерії Забужко замість колишнього нардепа Андрія Артеменко. Сьогодні Ляшко прийшов до судді ВАСУ Олександра Шевченка з вимогою розблокувати цей процес. При цьому він обматюкав суддю, звинувативши



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко

Ляшко вимагає від ЦВК, судів і апарату Верховної Ради негайно вжити усіх заходів для реєстрації Валерії Заружко народним депутатом України

Народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинувачує Вищий адміністративний суд у блокуванні реєстрації нового народного депутата від РП Валерії Забужко замість колишнього нардепа Андрія Артеменко.

Сьогодні Ляшко прийшов до судді ВАСУ Олександра Шевченка з вимогою розблокувати цей процес. При цьому він обматюкав суддю, звинувативши його у роботі на Адміністрацію президента.

«Нашого колишнього депутата-зрадника Андрія Артеменка позбавили мандата і громадянства за те, що він торгував Кримом. Проте наступному кандидату за списком навмисно не дають мандат. Нібито ЦВК не може отримати необхідні папери від Вищого адміністративного суду, хоча Артеменко програв справу ще місяць тому. Висновок один: Адміністрація президента дає вказівки судам і ЦВК блокувати призначення нового депутата, щоб шантажувати нас. Шантаж не пройде! Вимагаю від ЦВК, судів і апарату Верховної Ради негайно вжити усіх заходів для реєстрації Валерії Заружко народним депутатом України», - заявив Ляшко на своїй сторінці в Facebook.