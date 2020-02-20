МВС показало, в яких умовах перебуватимуть евакуйовані з Китаю українці



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Людей відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на 14-денний карантин

Поліція, рятувальники та інши структури МВС забезпечать безпеку і спокій під час карантину

Евакуйовані українці з Китаю будуть перебувати на карантині e санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри. Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин українців, евакуйованих із КНР. Під час карантину за ними будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри. Істерія, яка роздмухується зараз окремими особистостями, скоро закінчиться. А декому, можливо, стане стидно за те, що вони закликали не приймати на Батьківщіні своїх співгромадян. А можливо, і ні», - написав Геращенко.

Також він зазначив, що поліція, рятувальники та інши структури МВС забезпечать безпеку і спокій під час карантину.

За останніми даними, літак з евакуйованими українцями вже вилетів з Борисполя до Харкова.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушає до Харкова.

На борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру громадського здоров’я «Главкому» цю інформацію також не підтвердили.