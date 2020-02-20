Евакуйованих з Уханя направлять у медцентр «Нові Санжари». Місцеві б’ються з поліцією, щоб завадити цьому (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місцеві жителі перекрили дорогу поблизу медичного центру на Полтавщині

Під Полтавою почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю

Евакуйованих з Уханя українців та іноземців направлять на карантин до медичного закладу у Нових Санжарах на Полтавщині. Водночас місцеві жителі влаштували протест проти розміщення на карантин евакуйованих з Уханю.

Як повідомляє Нацполіція та МВС, евакуйованих доправлять до «Нових Санжар» спеціальним транспортом ДСНС під охороною поліції.

У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що медичний центр буде повністю ізольований та переведений «на суворий режим бактеріологічної безпеки». Він додав, що бактеріологічної небезпеки немає.

Як пише «Суспільне. Полтава», жителі Нових Санжар влаштували пікет проти розміщення на карантин евакуйованих з Уханя. На місці події працюють правоохоронці.

Зазначається, що між місцевими та поліцейськими почалися сутички.

У Полтавській ОДА повідомили, що її голова Олег Синєгубов виїхав на місце протесту та вже зустрівся з мітингарями. Синєгубов закликав місцевих не панікувати.

«Будь-хто міг опинитися на місці тих людей. Вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні. Всіх перевірили китайські й вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції», – зазначив керівник області.

Нагадаємо, літак із евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями приземлився о 9:40 на дозаправлення в аеропорту «Бориспіль» та далі вирушить в аеропорт у Харкові. На борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним у країні. Також він звернувся до протестувальників, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах, та закликав українців бути людяними.