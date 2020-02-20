Зеленський про евакуйованих з Уханя: Їх охоронятимуть серйозніше, ніж президента



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Президент закликав українців бути більш людяними

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Про це Зеленський заявив у соцмережах.

Як зазначив президент, на даний момент немає бактеріологічної небезпеки.

«Вони здорові, але повинні пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані будуть жити в закритому медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований і переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевно, найбільш об'єкт, що охороняється в країні. Співчуваю нашим евакуйованим, тому що знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніше, ніж у президента», - написав Зеленський.

Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах.

«Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в один з міст, реакція у жителів цього міста була одна: вони дбали про життя і здоров'я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку і доставив казахстанського громадянина, не було ніяких протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували і раділи, що людина нарешті вдома. На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією. Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну - цим ми показуємо далеко не кращу сторону нашого характеру, - зазначив президент.

За останньою інформацією, літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями приземлився на дозаправлення в аеропорту «Бориспіль» та вирушить в аеропорт у Харкові.

Борт SkyUp з евакуйованими з Китаю приземлився о 9:40. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту здорові та можуть продовжувати політ.

Зазначається, що на борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі.

Раніше повідомлялося, що лайнер мав прибути до міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 7:56. Але потім літак перенаправили до Харкова.

Втім, після години кружлянь між Харковом, Дніпром та Полтавою літак різко змінив курс у бік Києва. Лайнер зробив щонайменше вісім кіл в небі над Харківщиною, однак не отримав дозвіл на приземлення через сильний туман.

Також рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців.

Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять у Харківській області.

До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.



