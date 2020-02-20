З'явилися фото з борту літака, на якому евакуювали українців з Китаю



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Люди в салоні літака перебувають у захисних масках

У соцмережах оприлюднюють фотографії нібито з борту літака з евакуйованими українцями та іноземцями з міста Ухань, епіцентра розповсюдження коронавірусу у Китаї. Світлини розмістили, зокрема, у Telegram-каналі «ХС Харьков».

На фото видно людей, які сидять на місцях у салоні літака, на них - маски. Також видно ізольовану плівкою частину у салоні літака, а біля неї - людину у захисному костюмі і в масці.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушає до Харкова.

На борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру громадського здоров’я «Главкому» цю інформацію також не підтвердили.

Евакуйовані українці з Китаю будуть перебувати на карантині e санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.