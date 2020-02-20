Евакуація українців: літак у Борисполі сів на дозаправку і знову вирушить у Харків
На злітно-посадковій смузі літак зустріли люди в костюмах біологічного захисту
Літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями приземлився на дозаправлення в аеропорту «Бориспіль» та вирушить в аеропорт у Харкові.
Про це передає МВС.
Борт SkyUp з евакуйованими з Китаю приземлився о 9:40. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту здорові та можуть продовжувати політ.
Зазначається, що на борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі.
«Санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алма-ати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими», — йдеться у повідомленні.
Також у МВС закликали не піддаватися на провокації та з розуміння поставитися до необхідності тимчасових обмежувальних заходів.
Нагадаємо, український літак також евакуює 8 громадян Аргентини, 5 Домініканської Республіки, 5 Еквадору, 4 Сальвадору та по двоє з Казахстану і Коста-Ріки. Літак робив технічну посадку в аеропорту Алмати (Казахстан), тоді двоє пасажирів зійшли з літака.
Раніше повідомлялось, що лайнер мав прибути до міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 7:56. Але потім літак перенаправили до Харкова.
Втім, після години кружлянь між Харковом, Дніпром та Полтавою різко змінив курс у бік Києва. Лайнер зробив щонайменше вісім кіл в небі над Харківщиною, однак не отримав дозвіл на приземлення через сильний туман.
Також рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців.
Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.
До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.
Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.
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