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    Евакуація українців: літак у Борисполі сів на дозаправку і знову вирушить у Харків

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    <span>Літак вже приземлився в аеропорту Борисполя о 9:40, однак вже відомо, що це лише дозаправка</span> - Евакуація українців: літак у Борисполі сів на дозаправку і знову вирушить у Харків
    Літак вже приземлився в аеропорту Борисполя о 9:40, однак вже відомо, що це лише дозаправка
    Фото: РБК-Україна

    На злітно-посадковій смузі літак зустріли люди в костюмах біологічного захисту

    Літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями приземлився на дозаправлення в аеропорту «Бориспіль» та вирушить в аеропорт у Харкові.

    Про це передає МВС.

    Борт SkyUp з евакуйованими з Китаю приземлився о 9:40. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту здорові та можуть продовжувати політ.

    Зазначається, що на борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі.

    «Санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алма-ати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими», — йдеться у повідомленні.

    Також у МВС закликали не піддаватися на провокації та з розуміння поставитися до необхідності тимчасових обмежувальних заходів.

    Нагадаємо, український літак також евакуює 8 громадян Аргентини, 5 Домініканської Республіки, 5 Еквадору, 4 Сальвадору та по двоє з Казахстану і Коста-Ріки. Літак робив технічну посадку в аеропорту Алмати (Казахстан), тоді двоє пасажирів зійшли з літака.

    Раніше повідомлялось, що лайнер мав прибути до міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 7:56. Але потім літак перенаправили до Харкова.

    Втім, після години кружлянь між Харковом, Дніпром та Полтавою різко змінив курс у бік Києва. Лайнер зробив щонайменше вісім кіл в небі над Харківщиною, однак не отримав дозвіл на приземлення через сильний туман.

    Також рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців.

    Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.

    До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

    Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.

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