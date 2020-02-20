Евакуація українців: літак у Борисполі сів на дозаправку і знову вирушить у Харків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак вже приземлився в аеропорту Борисполя о 9:40, однак вже відомо, що це лише дозаправка Фото: РБК-Україна

На злітно-посадковій смузі літак зустріли люди в костюмах біологічного захисту

Літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями приземлився на дозаправлення в аеропорту «Бориспіль» та вирушить в аеропорт у Харкові.

Про це передає МВС.

Борт SkyUp з евакуйованими з Китаю приземлився о 9:40. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту здорові та можуть продовжувати політ.

Зазначається, що на борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі.

«Санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алма-ати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими», — йдеться у повідомленні.

Також у МВС закликали не піддаватися на провокації та з розуміння поставитися до необхідності тимчасових обмежувальних заходів.

Нагадаємо, український літак також евакуює 8 громадян Аргентини, 5 Домініканської Республіки, 5 Еквадору, 4 Сальвадору та по двоє з Казахстану і Коста-Ріки. Літак робив технічну посадку в аеропорту Алмати (Казахстан), тоді двоє пасажирів зійшли з літака.

Раніше повідомлялось, що лайнер мав прибути до міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 7:56. Але потім літак перенаправили до Харкова.

Втім, після години кружлянь між Харковом, Дніпром та Полтавою різко змінив курс у бік Києва. Лайнер зробив щонайменше вісім кіл в небі над Харківщиною, однак не отримав дозвіл на приземлення через сильний туман.

Також рятувальники розповіли, як вони зустрінуть евакуйованих з Китаю українців.

Раніше Главком повідомив, що евакуйованих з Уханя розмістять в Харківській області.

До слова, коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув.

Нагадаємо, у Китаї озвучили назву ліків від коронавірусу.