Люди вистрибували на ходу. На Дніпропетровщині сталося ДТП через смерть водія



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У моторошному ДТП під Дніпром обійшлося без жертв Фото: sobitie.com.ua

А автобусі перебувало 23 пасажири: в основному, це учні молодшої та середньої школи

У Кам'янському (Дніпропетровська область) у ДТП потрапив автобус, який віз учнів 22-ої школи в басейн, через смерть водія, в результаті люди вистрибували на ходу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Причиною аварії стала смерть 68-річного водія прямо за кермом під час руху. За попередніми даними, у чоловіка стався інсульт.

«Некерований транспортний засіб з дітьми в салоні перетнув трамвайні колії, скотився з проїжджої частини і врізався в паркан «АТБ». Коли автобус почав повертати у бік супермаркету, з його передніх дверей вистрибнула людина. Даний момент відобразили веб-камери місцевого провайдера. Як вдалося встановити, це була вчителька фізкультури, яка згодом розповіла, що намагалася покликати когось на допомогу», - йдеться у повідомленні.

За уточненими департаментом даними, в автобусі перебувало 20 дітей та 2 вчителі. За інформацією нацполиции - 20 дітей і троє дорослих (крім водія).

Зазначимо, що в автобусі перебувало 23 пасажири. В основному, це учні молодшої та середньої школи.