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    Люди вистрибували на ходу. На Дніпропетровщині сталося ДТП через смерть водія

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    <span>У моторошному ДТП під Дніпром обійшлося без жертв</span> - Люди вистрибували на ходу. На Дніпропетровщині сталося ДТП через смерть водія
    У моторошному ДТП під Дніпром обійшлося без жертв
    Фото: sobitie.com.ua

    А автобусі перебувало 23 пасажири: в основному, це учні молодшої та середньої школи

    У Кам'янському (Дніпропетровська область) у ДТП потрапив автобус, який віз учнів 22-ої школи в басейн, через смерть водія, в результаті люди вистрибували на ходу. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Причиною аварії стала смерть 68-річного водія прямо за кермом під час руху. За попередніми даними, у чоловіка стався інсульт.

    «Некерований транспортний засіб з дітьми в салоні перетнув трамвайні колії, скотився з проїжджої частини і врізався в паркан «АТБ». Коли автобус почав повертати у бік супермаркету, з його передніх дверей вистрибнула людина. Даний момент відобразили веб-камери місцевого провайдера. Як вдалося встановити, це була вчителька фізкультури, яка згодом розповіла, що намагалася покликати когось на допомогу», - йдеться у повідомленні.

    За уточненими департаментом даними, в автобусі перебувало 20 дітей та 2 вчителі. За інформацією нацполиции - 20 дітей і троє дорослих (крім водія).

    Зазначимо, що в автобусі перебувало 23 пасажири. В основному, це учні молодшої та середньої школи.

    ДТП водій Дніпропетровщина учні
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