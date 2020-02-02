На Львівщині військовослужбовець збив на смерть пішохода



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На місці події працювали слідчі ДБР

Рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, перебуваючи за кермом службового авто, скоїв наїзд на пішохода, у результаті чого останній помер.

Про це повідомляє ДБР.

«За попередньою інформацією, 2 лютого 2020 року приблизно о 00.00 годині в с. Угринів Сокальського району Львівської області рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, рухаючись на службовому автомобілі Volkswagen Transporter в напрямку переходу з республікою Польща, допустив наїзд на пішохода. У результаті інциденту потерпілий отримав травми, від яких помер на місці», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці події працювали слідчі ДБР. Транспортний засіб вилучено.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону України.

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