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    Кримінал

    На Львівщині військовослужбовець збив на смерть пішохода

    • Розсилка
    На Львівщині військовослужбовець збив на смерть пішохода

    На місці події працювали слідчі ДБР

    Рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, перебуваючи за кермом службового авто, скоїв наїзд на пішохода, у результаті чого останній помер.

    Про це повідомляє ДБР.

    «За попередньою інформацією, 2 лютого 2020 року приблизно о 00.00 годині в с. Угринів Сокальського району Львівської області рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, рухаючись на службовому автомобілі Volkswagen Transporter в напрямку переходу з республікою Польща, допустив наїзд на пішохода. У результаті інциденту потерпілий отримав травми, від яких помер на місці», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, на місці події працювали слідчі ДБР. Транспортний засіб вилучено.

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    На Львівщині військовослужбовець збив на смерть пішохода
    На Львівщині військовослужбовець збив на смерть пішохода
    На Львівщині військовослужбовець збив на смерть пішохода

    Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону України.

    Нагадаємо, у Києві на Лук’янівці Volkswagen протаранив дві автівки.

    Як повідомлялося, на Борщагівці ЗІЛ збив на смерть жінку.

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    прокуратура ДТП Львівщина смерть розслідування військова прокуратура
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