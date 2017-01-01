Люди, які інвестують у біткоїни, мають бути готові втратити ці гроші, - експерти

Аналітики: Біткоїн – це не об’єкт для інвестицій

Потенційні інвестори, які розмірковують над тим, чи варто вкладати гроші у біткоїни, повинні бути готові втратити всі вкладені гроші. Про це йдеться у статті «Главкома» «Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами». Віталій Шапран, член виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків,



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Аналітики: Біткоїн – це не об’єкт для інвестицій

Потенційні інвестори, які розмірковують над тим, чи варто вкладати гроші у біткоїни, повинні бути готові втратити всі вкладені гроші. Про це йдеться у статті «Главкома» «Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами».

Віталій Шапран, член виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків, вважає, що біткоїн – це взагалі не об’єкт для інвестицій. «Торгівлею біткоїном можуть займатися професійні учасники, які відслідковують коливання, які розуміють технологію майнінгу, отримують якусь інсайдерську інформацію. Населення може займатися майнінгом, це не більш ризикований бізнес, ніж відкриття крупної торгівельної точки у місті: купується обладнання, витрачається електроенергія», - зазначив він.

У свою чергу Андрій Великий, керуючий партнер інвестиційної групи Iguards.net, зауважує: важливо розуміти, що криптовалюта - це не тільки високоприбутковий, а й високоризиковий інвестиційний інструмент. «Вкладати в неї повинні тільки ті люди, які можуть собі дозволити втратити вкладення або заморозити їх на тривалий термін. Малозабезпечені верстви населення, люди, які беруть кредити під квартири для того, щоб купити майнінг-ферми та й просто занадто азартні люди, які не вміють керувати ризиками і вчасно фіксувати прибуток, повинні уникати інвестицій в криптовалюту», - додав він.

«Це - експериментальний бізнес», - підкреслює Нестор Дубневич юрист практики IT/Media адвокатського об'єднання Juscutum, співзасновник Kyiv Legal Hackers. На його думку, з більшою вірогідністю успіху досягнуть люди, які орієнтуються на ринку цінних паперів і у фінансових ринках, щоб робити якісь прогнози щодо подорожчання біткоїну.

Сергій Скабєлкін, експерт в сферах мобільного банкінгу, криптовалют і FinTech-проектів, вважає, що з трейдингом та майнінгом біткоїнів не варто займатися людині, яка не схильна до ризику і не готова втратити; яка не готова вивчати, як працює ця технологія. «З іншого боку, варто розуміти, що у недалекому майбутньому технологія блокчейн стане такою ж розповсюдженою і звичною річчю як інтернет чи залізничні перевезення», - підкреслив він.

Як відомо, блокчейн (англ. Blockchain) - вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний ланцюжок блоків, що містять інформацію. Найчастіше копії ланцюжків блоків зберігаються і незалежно один від одного обробляються на безлічі різних комп'ютерів. Блок транзакцій - спеціальна структура для запису групи транзакцій в системі біткойнів та інших криптовалют. Транзакція вважається завершеною і підтвердженою, коли перевірені її формат і підписи, і коли сама транзакція об'єднана в групу з декількома іншими і записана в спеціальну структуру - блок. Вміст блоків може бути перевірений, оскільки кожен блок містить інформацію про попередній. Всі блоки вибудовані в один ланцюжок, який містить інформацію про всі вчинені коли-небудь операції в базі.