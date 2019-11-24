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    Люксовий бренд потрапив у скандал через одяг, що нагадує про Голокост

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    Люксовий бренд розкритикували за нагадування про Голокост - Люксовий бренд потрапив у скандал через одяг, що нагадує про Голокост
    Люксовий бренд розкритикували за нагадування про Голокост

    Кілька предметів одягу з капсульної колекції Loewe схожі на форму в'язнів концентраційних таборів

    Люксовий бренд Loewe, що базується в Іспанії, розкритикували за одяг, що нагадує про Голокост.

    Про це повідомляє CNN.

    Кілька предметів одягу з капсульної колекції, присвяченій відомому британському художнику-керамістові Вільяму де Моргану, схожі на форму в'язнів концентраційних таборів.

    У капсульній колекції бренду від William De Morgan були комбіновані смугасті сорочки й штани, практично ідентичні одягові, який носили євреї в таборах смерті під час Другої світової війни.

    На сайті Loewe сорочку можна було купити за 950 доларів, а повноцінний образ — за 1840 доларів.

    Така схожість викликала невдоволення громадськості.

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    Відзначається, що бренд приніс вибачення на офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram і видалив речі зі свого сайту.

    За офіційною заявою компанії, у Loewe не було наміру нагадувати про страшні події.

    Це не перший раз, коли бренди потрапили під критику через продаж одягу, що нагадує Голокост.

    Зара, яка також базується в Іспанії, вибачилася в 2014 році за продаж смугастої футболки з жовтою зіркою, яка також нагадувала уніформу, яку носили ув'язнені єврейського концтабору.

    скандал Голокост
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