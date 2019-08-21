У президента хочуть спростити процедуру звільнення та працевлашування держслужбовців



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Рішення пов'язане з необхідністю реформування митної служби

На даний момент закон про державну службу не дозволяє легко взяти на роботу або звільнити співробітника

Офіс Президента України працює над законопроектом про спрощення працевлаштування і звільнення держслужбовців.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, пише «Інтерфакс-Україна».

«Зараз ми напрацювали спільно з Офісом президента законопроєкт (я сподіваюся, що він буде внесений як першочерговий) щодо того, щоб спростити питання звільнення і найму на держслужбу», - розповів Нефьодов.

За його словами, це рішення пов'язане з реформою митної служби. На даний момент закон про державну службу не дозволяє легко взяти на роботу або звільнити співробітника, через що реформування може затягнутися.

Нефьодов також додав, що поки керівну посаду митниці залишив тільки голова Львівської митниці на вимогу Зеленського.