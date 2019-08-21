Суд скасував заставу для підозрюваного у смертельній ДТП у центрі Києва



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Смертельна ДТП на площі Перемоги сталася 31 січня 2019 року

Двічі засідання щодо розгляду апеляції не відбулося через неявку підозрюваного

Апеляційний суд скасував ухвалу, яка дозволила підозрюваному у смертельній ДТП, що сталася у січні цього року на площі Перемоги у Києві, вийти під заставу.

Про це повідомила у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«У вівторок, 20 серпня 2019 року, колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокуратури міста Києва та скасувала ухвалу Шевченківського районного суду про визначення застави як альтернативи триманню під вартою для водія Audi, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на площі Перемоги», - написала вона.

Максимець нагадала, що двічі засідання щодо розгляду апеляції не відбулося через неявку підозрюваного.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року водій Audi спричинив смертельну аварію на площі Перемоги, зіткнувшись із 5 автомобілями. Внаслідок ДТП одна людина загинула.

Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.