Екснардеп у суді довів, що він не «тушка»



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Колишній нардеп Володимир Полочанінов в ефірі одного з телеканалів

Суд зобов’язав стягнути на користь колишнього політика 1 грн моральної шкоди

Народний депутат України VII скликання від ВО «Батьківщина» Володимир Полочанінов, якого у ЗМІ назвали «тушкою», у суді захистив свою честь та гідність.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерського районного суду Києва від 16 липня.

У січні 2019 року позивач пішов до суду через публікацію на інформаційному порталі «Моя Київщина», яка вийшла 15 червня 2018 року. Зокрема, колишній політик не погодився з визначенням «тушка», яке йому приписали журналісти цього видання і добивався спростування. Дослівно це звучало так: «…на форумі («Новий курс України», ініційований лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко - «Главком») присутні досить неординарні особистості, зокрема екс-нардеп-«тушка» фракції «Батьківщина» Володимир Полочанінов. Нагадаємо, що на парламентських виборах 2012 року Полочанінов був обраний депутатом Верховної Ради України від ВО «Батьківщина». Проте був виключений з фракції разом з Андрієм Павелком через спробу організувати власний політичний проект «Демократи».

Скріншот спірної публікації

Також спірна інформація містила заголовок: «На форумі Тимошенко «засвітився» екс-нардеп-«тушка» Полочанінов».

Суд з’ясував, що у згаданому матеріалі екснардеп Полочанінов ототожнюється із висловом «тушка», що має негативне забарвлення, носить образливий характер та не відповідає дійсності. Термін «тушкування» у політичному контексті означає перехід народного депутата України з однієї політичної сили в іншу, а власне «тушка» - особа, яка з особистої зацікавленості переходить до іншої політичної сили, що є одним із проявів корупції.

Водночас у матеріалах справи відсутні докази того, що Володимир Полочанінов протягом виконання обов`язків народного депутата України змінив одну політичну силу на іншу, а тому інформація про ототожнення позивача із «тушкою» є недостовірною та такою, що порочить його честь і гідність, вважав суд.

Крім цього, суд задовольнив вимоги позивача і стягнув з відповідачів (двох фізичних осіб і ТОВ «Інтернет Інвест», які мають стосунок до порталу «Моя Київщина») 1 грн моральної шкоди. Ще відповідачі мають сплатити по 1728 грн. судового збору на користь позивача.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Нагадаємо, що у жовтні 2013 року тодішніх народних депутатів Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка було виключено з фракції ВО «Батьківщина» «за зраду інтересів народу України та систематичне невиконання рішень фракції щодо голосувань з питань порядку денного Верховної Ради України».

У той же період нардеп Володимир Полочанінов заявляв, що була спроба виключити його з фракції «Батьківщини». Тоді він зазначив, що разом із виключеним Андрієм Павелком працюватимуть над створенням нової партії на основі ліквідованого «Фронту змін». Пізніше нову партію назвали «Демократи».