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    Екснардеп у суді довів, що він не «тушка»

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    Колишній&nbsp;нардеп Володимир Полочанінов в ефірі одного з телеканалів - Екснардеп у суді довів, що він не «тушка»
    Колишній нардеп Володимир Полочанінов в ефірі одного з телеканалів

    Суд зобов’язав стягнути на користь колишнього політика 1 грн моральної шкоди

    Народний депутат України VII скликання від ВО «Батьківщина» Володимир Полочанінов, якого у ЗМІ назвали «тушкою», у суді захистив свою честь та гідність.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерського районного суду Києва від 16 липня.

    У січні 2019 року позивач пішов до суду через публікацію на інформаційному порталі «Моя Київщина», яка вийшла 15 червня 2018 року. Зокрема, колишній політик не погодився з визначенням «тушка», яке йому приписали журналісти цього видання і добивався спростування. Дослівно це звучало так: «…на форумі («Новий курс України», ініційований лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко - «Главком») присутні досить неординарні особистості, зокрема екс-нардеп-«тушка» фракції «Батьківщина» Володимир Полочанінов. Нагадаємо,  що на парламентських виборах 2012 року Полочанінов був обраний депутатом Верховної Ради України від ВО «Батьківщина». Проте був виключений з фракції разом з Андрієм Павелком через спробу організувати власний політичний проект «Демократи».

    Скріншот спірної публікації
    Скріншот спірної публікації

    Також спірна інформація містила заголовок: «На форумі Тимошенко «засвітився» екс-нардеп-«тушка» Полочанінов».

    Суд з’ясував, що у згаданому матеріалі екснардеп Полочанінов ототожнюється із висловом «тушка», що має негативне забарвлення, носить образливий характер та не відповідає дійсності. Термін «тушкування» у політичному контексті означає перехід народного депутата України з однієї політичної сили в іншу, а власне «тушка» - особа, яка з особистої зацікавленості переходить до іншої політичної сили, що є одним із проявів корупції.

    Водночас у матеріалах справи відсутні докази того, що Володимир Полочанінов протягом виконання обов`язків народного депутата України змінив одну політичну силу на іншу, а тому інформація про ототожнення позивача із «тушкою» є недостовірною та такою, що порочить його честь і гідність, вважав суд.

    Крім цього, суд задовольнив вимоги позивача і стягнув з відповідачів (двох фізичних осіб і ТОВ «Інтернет Інвест», які мають стосунок до порталу «Моя Київщина») 1 грн моральної шкоди. Ще відповідачі мають сплатити по 1728 грн. судового збору на користь позивача.

    Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту судового рішення.

    Нагадаємо, що у жовтні 2013 року тодішніх народних депутатів Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка було виключено з фракції ВО «Батьківщина» «за зраду інтересів народу України та систематичне невиконання рішень фракції щодо голосувань з питань порядку денного Верховної Ради України».

    У той же період нардеп Володимир Полочанінов заявляв, що була спроба виключити його з фракції «Батьківщини». Тоді він зазначив, що разом із виключеним Андрієм Павелком працюватимуть над створенням нової партії на основі ліквідованого «Фронту змін». Пізніше нову партію назвали «Демократи».

    Батьківщина ЗМІ Верховна Рада суд
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