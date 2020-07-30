Справа Стерненка: суд обмежив час ознайомлення з матеріалами провадження



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Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу зупинили

Активіст повідомив, що матеріали справи він зможе вивчати до 11 серпня

Ексочільник одеського «Правого сектору» Сергій Стерненко заявив, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня. Про це він написав у Facebook.

«Мені обмежили строки для ознайомлення із матеріалами справи по моїй обороні від нападу до 11.08.2020 року. При тому що слідчий досі не переклав документи з російської та адвокати не отримали доступу до речових доказів», - написав активіст.

Нагадаємо, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше – державну охорону.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».