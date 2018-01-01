Мадуро висловив готовність знову балотуватися на пост президента Венесуели

Ніколас Мадуро займає пост президента Венесуели з 2013 року

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий знову виставити свою кандидатуру на майбутніх виборах глави держави. «Якщо Єдина соціалістична партія, якщо сили «Великого патріотичного полюса», якщо робітничий клас, молодь вважають, що я повинен бути кандидатом в президенти Батьківщини, я готовий», - наводить портал



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро займає пост президента Венесуели з 2013 року

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий знову виставити свою кандидатуру на майбутніх виборах глави держави.

«Якщо Єдина соціалістична партія, якщо сили «Великого патріотичного полюса», якщо робітничий клас, молодь вважають, що я повинен бути кандидатом в президенти Батьківщини, я готовий», - наводить портал Noticias24 заяву Мадуро.

Раніше Національні установчі збори Венесуели ухвалили рішення провести вибори президента в термін до 30 квітня, а не в кінці року, як планувалося раніше. Тепер ця ініціатива повинна надійти в Національної виборчої ради, що організує вибори в країні.

Мадуро, який займав пост віце-президента в уряді Уго Чавеса, вступив на посаду глави держави в березні 2013 року після його смерті. У квітні того ж року Мадуро переміг на президентських виборах, випередивши кандидата від опозиції Енріке Капрілеса.

Раніше Мадуро оголосив, що опозиційні партії, які бойкотували муніципальні вибори 10 грудня 2017 року, не будуть допущені до президентських виборів у 2018 році.