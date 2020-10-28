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    У світі

    Вчені назвали симптом, який є у 80% хворих на Covid-19

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    <p>Дефіцит вітаміну D об'єднує понад 82% хворих на коронавірус</p> - Вчені назвали симптом, який є у 80% хворих на Covid-19

    Дефіцит вітаміну D об'єднує понад 82% хворих на коронавірус

    Іспанські вчені-медики вирішили з'ясувати, чи може знижений рівень вітаміну D стати фактором ризику при захворюванні Covid-19

    Більш ніж у 80% хворих на Covid-19 відзначається дефіцит вітаміну D, причому ця ознака частіше зустрічається у чоловіків.

    Такі результати дослідження іспанських учених у вівторок, 27 жовтня, були опубліковані в журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

    Відзначається, що у багатьох осіб, особливо у літніх, виявляється недостатність вітаміну D. Також останнім часом з'являється багато публікацій про важливу роль в умовах пандемії Covid-19 вітаміну D, який забезпечує стійкість організму до коронавірусу.

    Іспанські вчені-медики вирішили з'ясувати, чи може знижений рівень вітаміну D стати фактором ризику при захворюванні Covid-19 і чи впливає це на тяжкість захворювання.

    У дослідженні взяли участь 216 пацієнтів з підтвердженим Covid-19, госпіталізовані у лікарню Маркіза де Вальдесілья при Університеті Кантабрії в Сантандері. Автори оцінювали у них в крові рівні 25-гидроксивітаміну D (25OHD) - гідроксильованої форми вітаміну D3, яка бере участь у метаболічних реакціях організму. Паралельно рівень 25OHD вимірювали у 197 звичайних здорових осіб з контрольної групи.

    Автори виявили, що 82,2% хворих на Covid-19 мали дефіцит вітаміну D у порівнянні з 47,2% в контрольній групі – рівень 25OHD у них в середньому склав 13,8 нг/мл у порівнянні з 20,9 нг/мл у контрольній групі. При цьому рівень у чоловіків був нижчий, ніж у жінок.

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