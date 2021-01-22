Камери Міжнародної космічної станції зняли рідкісне природне явище
Над поверхнею Землі стався спалах світла, після чого вгору пробився світловий стовп синього кольору
Природне явище зустрічається досить рідко і триває кілька мілісекунд
Камери Міжнародної космічної станції зняли рідкісне природне явище, яке називають Ельф.
Відео опубліковано на YouTube-каналі Європейського космічного агентства.
На кадрах ролика видно, як над поверхнею Землі стається спалах світла, після чого вгору пробивається світловий стовп синього кольору.
Природне явище називається Ельф. Воно з'являється в грозових хмарах і може досягати великих розмірів у довжину. Сяючі потоки поступово згасають на висоті близько 50 кілометрів.
Відзначається, що явище зустрічається досить рідко і триває кілька мілісекунд.