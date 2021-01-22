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    Камери Міжнародної космічної станції зняли рідкісне природне явище

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    <p><span>Над поверхнею Землі стався спалах світла, після чого вгору пробився світловий стовп синього кольору</span></p> - Камери Міжнародної космічної станції зняли рідкісне природне явище

    Над поверхнею Землі стався спалах світла, після чого вгору пробився світловий стовп синього кольору

    Скріншот з відео

    Природне явище зустрічається досить рідко і триває кілька мілісекунд

    Камери Міжнародної космічної станції зняли рідкісне природне явище, яке називають Ельф.

    Відео опубліковано на YouTube-каналі Європейського космічного агентства.

    На кадрах ролика видно, як над поверхнею Землі стається спалах світла, після чого вгору пробивається світловий стовп синього кольору.

    Природне явище називається Ельф. Воно з'являється в грозових хмарах і може досягати великих розмірів у довжину. Сяючі потоки поступово згасають на висоті близько 50 кілометрів.

    Відзначається, що явище зустрічається досить рідко і триває кілька мілісекунд.

    Раніше NASA опублікувало кращі фото Землі 2020 року.

    Теги: атмосферне явище космос NASA
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