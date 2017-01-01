Макрон оголосив план боротьби з насильством над жінками та сексизмом

Макрон запропонував законодавчо встановити вік сексуальної зрілості у 15 років

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 25 листопада, оголосив план боротьби з фізичним та сексуальним насильством над жінками та сексизмом в країні. Серед пропозицій президента Франції, зокрема, запровадження кримінальної відповідальності за сексуальні домагання на вулицях та збільшення терміну давності такого злочину, як зґвалтування



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Макрон запропонував законодавчо встановити вік сексуальної зрілості у 15 років

Президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 25 листопада, оголосив план боротьби з фізичним та сексуальним насильством над жінками та сексизмом в країні.

Серед пропозицій президента Франції, зокрема, запровадження кримінальної відповідальності за сексуальні домагання на вулицях та збільшення терміну давності такого злочину, як зґвалтування неповнолітніх, з нинішніх 20 до 30 років. Також Макрон запропонував законодавчо встановити вік сексуальної зрілості у 15 років.

Окрім того, серед запропонованих змін – надання можливості жертвам сексуального насильства звертатись до правоохоронних органів спершу через інтернет, а вже після цього – особисто приходити до поліції і давати свідчення.

Пропонується дозволити громадському наземному транспорту зупинятись у будь-якому місці у нічний час на вимогу жінок, щоб вони могли безпечно потрапити додому.

Також Макрон пропонує на 13 відсотків збільшити фінансування заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності у Франції. Додатково на ці цілі президент країни готовий виділити у 2018 році 420 мільйонів євро.

Свою промову у Парижі Макрон розпочав з хвилини мовчання за 123-ма жінками, які у 2016 році були вбиті у Франції їхніми партнерами або колишніми співмешканцями.

Загалом у Франції протягом минулого року жертвами фізичного або сексуального насильства з боку партнерів стали 225 тисяч жінок, і лише про кожний п'ятий випадок було повідомлено правоохоронним органам.