Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї

Макрон запевнив, що поставки зброї з Франції до України посилюватимуться

Президент Франції також підтвердив свою повну рішучість відповідати на всі запити про підтримку, висловлені Україною

«Макрон підтвердив, що поставки зброї з Франції триватимуть і посилюватимуться найближчими днями та тижнями, як і доставка гуманітарного обладнання», – йдеться у повідомленні

Президент Франції також підтвердив свою повну рішучість відповідати на всі запити про підтримку, висловлені Україною, зокрема щодо оборонного обладнання, пального, гуманітарної допомоги, економічної та фінансової підтримки.

Як зазначається, Макрон поцікавився в Зеленського ситуацією на місцях, зокрема в Маріуполі, стосовно евакуації з заводу «Азовсталь».

Лідери обговорили проблеми продовольчої безпеки та з огляду на це – можливі шляхи експорту українських зернових, від чого залежить забезпечення продовольством значної частини світу.

Також президенти обговорили гарантії безпеки, які Франція може надати Україні в рамках міжнародної угоди для забезпечення поваги суверенітету та територіальної цілісності країни.

Президент Макрон також підтвердив президенту Зеленському, що заявка України на членство в ЄС буде розглянута Європейською радою в червні на основі висновку, який надасть Єврокомісія, а також у дусі Версальського саміту усіх країн ЄС, який проголосив, що Україна є частиною європейської родини.

«Принагідно президент повернувся до своєї промови в Європейському парламенті в Страсбурзі 9 травня та пропозиції щодо створення «європейської політичної спільноти», яка, зокрема, дасть змогу підтримувати країни-кандидати в рамках корисної для всіх співпраці», – зазначається у повідомленні Єлисейського палацу.

Нещодавно Зеленський заявив, що Макрон йому пропонував поступитися Путіну, аби зберегти диктатору «обличчя».

Також 17 травня Зеленський провів переговори з Шольцом. Вони обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру.