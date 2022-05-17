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    Зеленський і Макрон провели «насичену» розмову

    Зеленський і Макрон провели «насичену» розмову
    фото: ОфІс президента

    Український президент розповів про перебіг війни та розкрив деталі операції з порятунку захисників Маріуполя

    Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном із широкого кола питань. Про це повідомляється у Twitter Зеленського.

    Глава держави назвав бесіду з Макроном «тривалою і насиченою». Український президент розповів про перебіг війни та розкрив деталі операції з порятунку захисників Маріуполя.

    Зеленський також виклав своє бачення подальших перспектив процесу перемовин із РФ. Окремо президент порушив питання про постачання палива до України в умовах дефіциту.

    «Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку шостого пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС», – написав Зеленський.

    Нещодавно Зеленський заявив, що Макрон йому пропонував поступитися Путіну, аби зберегти диктатору «обличчя».

    Також 17 травня Зеленський провів переговори з Шольцом. Вони обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент окупація #stoprussia
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    Зеленський і Макрон провели «насичену» розмову