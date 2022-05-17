Зеленський і Макрон провели «насичену» розмову

Український президент розповів про перебіг війни та розкрив деталі операції з порятунку захисників Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із французьким колегою Еммануелем Макроном із широкого кола питань. Про це повідомляється у Twitter Зеленського.

Глава держави назвав бесіду з Макроном «тривалою і насиченою». Український президент розповів про перебіг війни та розкрив деталі операції з порятунку захисників Маріуполя.

Зеленський також виклав своє бачення подальших перспектив процесу перемовин із РФ. Окремо президент порушив питання про постачання палива до України в умовах дефіциту.

Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з «Азовсталі» та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

«Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку шостого пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС», – написав Зеленський.

Нещодавно Зеленський заявив, що Макрон йому пропонував поступитися Путіну, аби зберегти диктатору «обличчя».

Також 17 травня Зеленський провів переговори з Шольцом. Вони обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру.