Зеленський провів переговори з Шольцом: деталі розмови

Зеленський: «Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС»

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлером ФРН Олафома Шольцем. Про це голова держави повідомив Твіттер.

«Провів продуктивні перемовини з Олафом Шольцем. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччини на шляху України до повноправного членства в ЄС», – написав Зеленський.

Раніше Олаф Шольц подзвонив Володимиру Путіну, щоб вислухати скарги хазяїна Кремля на Україну, яка нібито не хоче відновлювати переговори.