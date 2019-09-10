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    Макрон у жовтні виступить зі зверненням у ПАРЄ

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    Еммануель Макрон - Макрон у жовтні виступить зі зверненням у ПАРЄ
    Еммануель Макрон

    Серед інших питань осінньої сесії Асамблеї – ситуація щодо кримських татар

    Президент Франції Еммануель Макрон 1 жовтня у Страсбурзі виступить зі зверненням до Парламентської асамблеї Ради Європи та відповість на запитання делегатів.

    Це передбачено порядком денним осінньої сесії ПАРЄ, яка буде присвячена 70-річчю Ради Європи.

    Серед інших питань осінньої сесії Асамблеї – захист анонімних джерел про злочинні діяння влади (whistleblowers), ситуація щодо кримських татар, захист жертв тероризму, трудова міграція у Східній Європі.

    Нагадаємо: осіння сесія ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 30 вересня по 4 жовтня.

    Джерело: Укрінформ

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