Макрон відреагував на протести: ганьба тим, хто намагався залякати посадовців



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Еммануель Макрон відреагував на протести у Франції

На Єлисейських полях сталися сутички демонстрантів з силами правопорядку

Президент Франції Еммануель Макрон подякував правоохоронцям за мужність та засудив учасників масових протестів, що призвело до насильства у країні.

Про це Макрон написав у Twitter.

«Подяка нашим правоохоронним органам за мужність та професіоналізм. Ганьба тим, хто проявив агресію. Ганьба тим, хто впроявив насильство відносно інших громадян та журналістів. Ганьба, хто намагався залякати посадових осіб», - заявив gрезидент Франції.

Він наголосив, що у Республіці немає місця для насильства.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 листопада 2018 р.

Нагадаємо, другі вихідні поспіль у Франції проходять акції протесту, учасники яких закликають президента країни Еммануеля Макрона відмовитися від підвищення податку на паливо або піти у відставку.

Незважаючи на вжиті заходи безпеки та поліцейське оточення, на Єлисейських полях сьогодні сталися сутички демонстрантів з силами правопорядку.

У минулі вихідні в акціях протесту по всій країні взяло участь близько 280 тисяч осіб.

У минулу п'ятницю поліція заарештувала людину, яка загрожувала привести в дію вибуховий пристрій поблизу одного з торгових центрів в місті Анжі, якщо президент Макрон не задовольнить вимоги протестувальників

За останній рік вартість дизельного палива у Франції зросла на 23% - до 1,51 євро за літр. Підвищення пов'язане в тому числі з податками на дизельне паливо і бензин, введеними урядом Макрона.

Макрон стверджує, що підвищення податків на паливо необхідно, щоб стимулювати розробки в області екологічно чистого палива та відновлювальної енергетики, а також знизити залежність країни від нафти.

Нагадаємо, у різних регіонах Франції проходять акції протесту автомобілістів, які незадоволені підвищенням цін на бензин. Активісти перекривають дороги, в акціях беруть участь десятки тисяч осіб.

У суботу на Єлисейських полях у Парижі поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти тих, хто хотів пройти до офісу президента з вимогою його відставки.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що кількість постраждалих під час протестів перевищила 400 осіб, одна людина загинула.

Масштабна акція отримала назву протест «жовтих жилетів».



