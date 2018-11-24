У Франції продовжуються «бензинові» протести: поліція застосувала сльозогінний газ
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Другі вихідні поспіль у Франції проходять акції протесту
Паризькі поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які протестують проти підвищення податку на паливо.
Другі вихідні поспіль у Франції проходять акції протесту, учасники яких закликають президента країни Еммануеля Макрона відмовитися від підвищення податку на паливо або піти у відставку.
Незважаючи на вжиті заходи безпеки та поліцейське оточення, на Єлисейських полях сьогодні сталися сутички демонстрантів з силами правопорядку.
У минулі вихідні в акціях протесту по всій країні взяло участь близько 280 тисяч осіб.
У минулу п'ятницю поліція заарештувала людину, яка загрожувала привести в дію вибуховий пристрій поблизу одного з торгових центрів в місті Анжі, якщо президент Макрон не задовольнить вимоги протестувальників
За останній рік вартість дизельного палива у Франції зросла на 23% - до 1,51 євро за літр. Підвищення пов'язане в тому числі з податками на дизельне паливо і бензин, введеними урядом Макрона.
#UPDATE Police in central Paris have fired tear gas and water cannon against "yellow vest" protesters demanding French President Emmanuel Macron roll back tax hikes on motor fuel https://t.co/NGZTKjMju8 #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/gyj8rRNDX1— AFP news agency (@AFP) November 24, 2018
VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy— AFP news agency (@AFP) November 24, 2018
#UPDATE Anti-fuel tax demonstrators who have blocked French roads over the past week dressed in high-visibility jackets are set to cause another day of disruption Saturday amid calls to bring Paris to a standstill https://t.co/NGZTKjMju8 #YellowVests #GiletsJaunes pic.twitter.com/n0Q4kbrUtP— AFP news agency (@AFP) November 24, 2018
Several thousand "yellow vest" demonstrators converged on Paris's #ChampsElysees, continuing a week of opposition to rising fuel costs and the economic policies of President Emmanuel Macron.— DW News (@dwnews) November 24, 2018
Police fired water cannons and tear gas to disperse protestors. pic.twitter.com/baHKBMo2Qg
Latest pictures: Clashes on the Champs Elysees as Paris police use tear gas and water cannon on fuel price protestershttps://t.co/lLa7vdmwcV pic.twitter.com/RdVJMX68P7— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 24, 2018
Макрон стверджує, що підвищення податків на паливо необхідно, щоб стимулювати розробки в області екологічно чистого палива та відновлювальної енергетики, а також знизити залежність країни від нафти.
Джерело: BBC