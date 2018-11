У Франції продовжуються «бензинові» протести: поліція застосувала сльозогінний газ



Підвищення пов'язане в тому числі з податками на дизельне паливо і бензин Фото: @Reuters

Другі вихідні поспіль у Франції проходять акції протесту

Паризькі поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які протестують проти підвищення податку на паливо.

Другі вихідні поспіль у Франції проходять акції протесту, учасники яких закликають президента країни Еммануеля Макрона відмовитися від підвищення податку на паливо або піти у відставку.

Незважаючи на вжиті заходи безпеки та поліцейське оточення, на Єлисейських полях сьогодні сталися сутички демонстрантів з силами правопорядку.

У минулі вихідні в акціях протесту по всій країні взяло участь близько 280 тисяч осіб.

У минулу п'ятницю поліція заарештувала людину, яка загрожувала привести в дію вибуховий пристрій поблизу одного з торгових центрів в місті Анжі, якщо президент Макрон не задовольнить вимоги протестувальників

За останній рік вартість дизельного палива у Франції зросла на 23% - до 1,51 євро за літр. Підвищення пов'язане в тому числі з податками на дизельне паливо і бензин, введеними урядом Макрона.

#UPDATE Police in central Paris have fired tear gas and water cannon against "yellow vest" protesters demanding French President Emmanuel Macron roll back tax hikes on motor fuel https://t.co/NGZTKjMju8 #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/gyj8rRNDX1 — AFP news agency (@AFP) November 24, 2018

VIDEO: Paris police use tear gas against 'yellow vest' protesters on the Champs-Elysees angry over fuel price hikes, enforcing a perimeter around the Concorde and the Elysee Palace, as demonstrations turn violent #YellowVests #GiletsJaune pic.twitter.com/vKo7SQAfvy — AFP news agency (@AFP) November 24, 2018

#UPDATE Anti-fuel tax demonstrators who have blocked French roads over the past week dressed in high-visibility jackets are set to cause another day of disruption Saturday amid calls to bring Paris to a standstill https://t.co/NGZTKjMju8 #YellowVests #GiletsJaunes pic.twitter.com/n0Q4kbrUtP — AFP news agency (@AFP) November 24, 2018

Several thousand "yellow vest" demonstrators converged on Paris's #ChampsElysees, continuing a week of opposition to rising fuel costs and the economic policies of President Emmanuel Macron.



Police fired water cannons and tear gas to disperse protestors. pic.twitter.com/baHKBMo2Qg — DW News (@dwnews) November 24, 2018

Latest pictures: Clashes on the Champs Elysees as Paris police use tear gas and water cannon on fuel price protestershttps://t.co/lLa7vdmwcV pic.twitter.com/RdVJMX68P7 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 24, 2018

Макрон стверджує, що підвищення податків на паливо необхідно, щоб стимулювати розробки в області екологічно чистого палива та відновлювальної енергетики, а також знизити залежність країни від нафти.

