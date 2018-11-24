  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Франції продовжуються «бензинові» протести: поліція застосувала сльозогінний газ

    • Розсилка
    Підвищення пов'язане в тому числі з податками на дизельне паливо і бензин - У Франції продовжуються «бензинові» протести: поліція застосувала сльозогінний газ
    Підвищення пов'язане в тому числі з податками на дизельне паливо і бензин
    Фото: @Reuters

    Другі вихідні поспіль у Франції проходять акції протесту

    Паризькі поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які протестують проти підвищення податку на паливо.

    Другі вихідні поспіль у Франції проходять акції протесту, учасники яких закликають президента країни Еммануеля Макрона відмовитися від підвищення податку на паливо або піти у відставку.

    Незважаючи на вжиті заходи безпеки та поліцейське оточення, на Єлисейських полях сьогодні сталися сутички демонстрантів з силами правопорядку.

    У минулі вихідні в акціях протесту по всій країні взяло участь близько 280 тисяч осіб.

    У минулу п'ятницю поліція заарештувала людину, яка загрожувала привести в дію вибуховий пристрій поблизу одного з торгових центрів в місті Анжі, якщо президент Макрон не задовольнить вимоги протестувальників

    За останній рік вартість дизельного палива у Франції зросла на 23% - до 1,51 євро за літр. Підвищення пов'язане в тому числі з податками на дизельне паливо і бензин, введеними урядом Макрона.

    Макрон стверджує, що підвищення податків на паливо необхідно, щоб стимулювати розробки в області екологічно чистого палива та відновлювальної енергетики, а також знизити залежність країни від нафти.

    Джерело: BBC

    Читайте також
    вихідні газ акція Франція бензин поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ