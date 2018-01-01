Макрон зізнався, що регулярно телефонує Трампу

Макрон вказав, що Трамп не є «класичним політиком»

Президент Франції Емануель Макрон розповів, що має відверті відносини з президентом США Дональдом Трампом і часто з ним зідзвонюється. Про це Макрон сказав у інтерв'ю в недільній програмі на ВВС. Натомість Макрон засудив нещодавні висловлювання Трампа щодо образливого висловлювання по відношенню до країн Африки, звідки до США прибуває значна



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Еммануель Макрон

Макрон вказав, що Трамп не є «класичним політиком»

Президент Франції Емануель Макрон розповів, що має відверті відносини з президентом США Дональдом Трампом і часто з ним зідзвонюється.

Про це Макрон сказав у інтерв'ю в недільній програмі на ВВС.

Натомість Макрон засудив нещодавні висловлювання Трампа щодо образливого висловлювання по відношенню до країн Африки, звідки до США прибуває значна частина мігрантів.

«Я телефоную йому (Трампу – ред.) дуже регулярно… Я завжди надзвичайно прямий і відвертий, як і він. Іноді мені вдається переконати його, іноді мені не вдається», - сказав Макрон.

Також він вказав на те, що поділяє обурення з приводу зневажливого коментаря президента Дональда Трампа про країни Африки.

«Напевно, це не ті слова, які варто використовувати, якщо ми хочемо побудувати мир, запровадити розвиток у цих країнах та хороші відносини», - додав Макрон.

Він також закликав поважати всі країни.

«І я думаю, що багато наших проблем на Близькому Сході та в Африці викликають багато розчарувань через велику кількість минулих принижень, і ми повинні це розуміти», - додав Макрон.

Окрім того у своєму інтерв’ю Макрон вказав, що Трамп не є «класичним політиком» і хоч він не погоджується з американським президентом у деяких питаннях, він хоче співпрацювати з офіційним Вашингтоном.

Серед сфер цієї спільної співпраці Макрон бачить спільні зусилля щодо повернення Північної Кореї за стіл переговорів щодо програми ядерних озброєнь.