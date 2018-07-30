Малайзія «без цензури» оприлюднить деталі розслідування щодо зниклого авіарейсу MH370



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Літак MH370 зник у 2014 році

Новий уряд Малайзії оголосив, що фінальний звіт команди у складі 19 слідчих, серед яких і міжнародні експерти, оприлюднять без цензури

Влада Малайзії 30 липня оприлюднить деталі розслідування щодо зникнення літака рейсу MH370, який летів із Куала-Лумпура до Пекіна, яке сталося 8 березня 2014 року.

Як передає «Радіо Свобода», слідчі планують розкрити деталі справи після зустрічі з родичами людей, які були на борту.

За попередніми даними, літак упав у море.

Слідів літака не знайшли під час масштабних пошуків, які проводилися на площі 120 тисяч квадратних кілометрів в Індійському океані. Лише у 2015 році фрагмент крила авіалайнера, знайшли на березі французького острова Реюньйон в Індійському океані.

Малайзія, Китай і Австралія зупинили пошуки літака у січні 2017 року після 1046 днів операції.

Новий уряд Малайзії оголосив, що фінальний звіт команди у складі 19 слідчих, серед яких і міжнародні експерти, оприлюднять без цензури.

Сім'ї жертв раніше заявляли, що підхід до пошуків потрібно змінити.

Літак MH370 зник у 2014 році. Boeing 777, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура до Пекіна, зник з екранів радарів у ніч на 8 березня 2014 року. На борту було 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.

Лайнер, імовірно, зазнав краху у південній частині Індійського океану, проте пошукова операція, яка обійшлася в 135 млн доларів, ні до чого не привела.

Ця операція стала наймасштабнішою в історії авіації. У червні міністри транспорту Малайзії, Австралії і Китаю домовилися призупинити пошуки.

Наразі вдалося ідентифікувати лише сім із 20 знайдених уламків, які, ймовірно, можуть належати Boeing 777.