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    Політика

    Харків’янин бив вікна обладміністрації, вигукуючи «Аллах акбар»

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    <p>Будинок Харківської обласної державної адміністрації</p> - Харків’янин бив вікна обладміністрації, вигукуючи «Аллах акбар»

    Будинок Харківської обласної державної адміністрації

    Фото з відкритих джерел

    Дебошира затримували шестеро поліцейських

    У поліції Харківської області підтвердили затримання чоловіка, що бив вікна в приміщенні адміністративного будинку обласної адміністрації, вигукуючи при цьому «Аллах акбар!».

    Раніше відео хуліганських дій з’явилося в телеграм-каналі «Труха Харьков», його автор зокрема повідомляв, що хулігана затримувало шестеро поліцейських.

    «Був виклик, приїхали, особа була на місці, її затримано. Проводяться слідчі дії», – додали у поліції.

    Інші свідки пригоди, з якими вдалось попілкуватися медіа-групі «Об’єктив», запевняють, що при затриманні невідомий волав «українці, рятуйте!»

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    Теги: Харків метро вандалізм українці
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