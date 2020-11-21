Харків’янин бив вікна обладміністрації, вигукуючи «Аллах акбар»

Дебошира затримували шестеро поліцейських

У поліції Харківської області підтвердили затримання чоловіка, що бив вікна в приміщенні адміністративного будинку обласної адміністрації, вигукуючи при цьому «Аллах акбар!».

Раніше відео хуліганських дій з’явилося в телеграм-каналі «Труха Харьков», його автор зокрема повідомляв, що хулігана затримувало шестеро поліцейських.

«Був виклик, приїхали, особа була на місці, її затримано. Проводяться слідчі дії», – додали у поліції.

Інші свідки пригоди, з якими вдалось попілкуватися медіа-групі «Об’єктив», запевняють, що при затриманні невідомий волав «українці, рятуйте!»