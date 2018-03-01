Манафорт мав свого агента у кожному міністерстві в Україні – американські ЗМІ

Манафорт вибудував з Януковичем дуже близькі стосунки

Колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей. Це випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера. У його матеріалі розкриваються досі невідомі речі із біографії політтехнолога. Фоер зазначає, що Манафорт вибудував з Януковичем дуже близькі



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Манафорт вибудував з Януковичем дуже близькі стосунки

Колишній керівник кампанії Трампа, політтехнолог та екс-радник Януковича Пол Манафорт мав у кожному міністерстві в Україні своїх людей. Це випливає із розслідування журналіста The Atlantic Франка Фоера. У його матеріалі розкриваються досі невідомі речі із біографії політтехнолога.

Фоер зазначає, що Манафорт вибудував з Януковичем дуже близькі стосунки. Вони часто грали в теніс, відвідували баню й могли навіть плавати голяка. Манафорт змусив Януковича одягатись у такі самі костюми і навіть зачісувати волосся у такий самий спосіб.

«Манафорт навчив його, як усміхатись і як вести переговори. І він усе це робив тихо, із задніх сидінь. Він робив це дуже елегантно», — пише Фоер.

Разом із тим журналіст зазначає, що Манафорт дуже глибоко проник в українську політичну систему.

«Пол мав свій окремий тіньовий уряд. У кожному міністерстві у нього була своя людина», - цитується у матеріалі Рік Гейтс, заступник Манафорта у кампанії Трампа. Ці слова, пише Фоер, Гейтс сказав, вихваляючись перед групою вашингтонських лобістів.

Олег Волошин, колишній речник українського Міністерства закордонних справ, розповів Франку Фоеру, що Янукович слухав тільки Манафорта, у той час як аргументи урядовців він просто ігнорував.

Автор розслідування згадує, що Манафорт отримував від Януковича величезні суми грошей — більше, ніж коли-небудь до цього у своєму житті. Послуги політтехнолога часто — хоч і неохоче — оплачувались із кишень українських олігархів, лояльних до Януковича.

Крім того, після Революції гідності й повернення до Сполучених Штатів, Манафорт почав лікування у психологічній клініці в Арізоні через проблеми особистого характеру. Одна з його доньок навіть зізнавалась, що тоді її батько був на межі самогубства.

Джерело: Громадське