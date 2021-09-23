ЄС виключив дві країни із «зеленого» списку для подорожей

Із «зеленого» списку ЄС виключили Молдову та Боснію і Герцеговину

Черговий перегляд «зеленого» списку буде через два тижні

Європейський Союз оновив «зелений» список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Повідомляється, що із «зеленого» списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського Союзу.

У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. Україна теж залишається у «зеленому» списку. На сьогодні він виглядає так:

Австралія

Канада

Чилі

Йорданія

Кувейт

Нова Зеландія

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

Черговий перегляд «зеленого» списку буде через два тижні.

До слова, для в'їзду у Ватикан вимагатимуть Covid-сертифікат.

Також Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Ще Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.

Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

Як відомо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%. У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.