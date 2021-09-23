ЄС виключив дві країни із «зеленого» списку для подорожей
Черговий перегляд «зеленого» списку буде через два тижні
Європейський Союз оновив «зелений» список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Повідомляється, що із «зеленого» списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського Союзу.
У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. Україна теж залишається у «зеленому» списку. На сьогодні він виглядає так:
- Австралія
- Канада
- Чилі
- Йорданія
- Кувейт
- Нова Зеландія
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності
Черговий перегляд «зеленого» списку буде через два тижні.
До слова, для в'їзду у Ватикан вимагатимуть Covid-сертифікат.
Також Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Ще Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.
Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.
Як відомо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%. У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.
Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.
Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.