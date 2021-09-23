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    ЄС виключив дві країни із «зеленого» списку для подорожей

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    Із&nbsp;&nbsp;&laquo;зеленого&raquo; списку ЄС виключили Молдову та Боснію і Герцеговину - ЄС виключив дві країни із «зеленого» списку для подорожей
    Із  «зеленого» списку ЄС виключили Молдову та Боснію і Герцеговину
    фото: Shutterstock

    Черговий перегляд «зеленого» списку буде через два тижні

    Європейський Союз оновив «зелений» список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

    Повідомляється, що із «зеленого» списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського Союзу.

    У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. Україна теж залишається у «зеленому» списку. На сьогодні він виглядає так:

    • Австралія
    • Канада
    • Чилі
    • Йорданія
    • Кувейт
    • Нова Зеландія
    • Катар
    • Руанда
    • Саудівська Аравія
    • Сінгапур
    • Південна Корея
    • Україна
    • Уругвай
    • Китай, за умови підтвердження взаємності

    Черговий перегляд «зеленого» списку буде через два тижні.

    До слова, для в'їзду у Ватикан вимагатимуть Covid-сертифікат.

    Також Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Ще Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.

    Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

    Як відомо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%. У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

    Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

    Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.

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    Теги: Молдова туризм карантин кордон Боснія і Герцеговина
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    ЄС виключив дві країни із «зеленого» списку для подорожей