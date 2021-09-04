Відпустка у вересні: найкращі країни для комфортного відпочинку біля моря

Який напрямок, враховуючи останні карантинні обмеження, варто обрати для відпустки на початку осені?

З початком осені у багатьох країнах посилюються карантинні вимоги до мандрівників

Серпнева спека позаду, а вереснева погода ще дозволяє позасмагати, покупатися у теплому морі і побачити культурні пам’ятки . Який напрямок, враховуючи останні карантинні обмеження, варто обрати для відпустки на початку осені? Про це у своєму travel-блозі написала журналістка «РБК-Україна» Ольга Маджумдар.

Теплі хвилі двох морів Туреччини

Оточений горами Мармарис – рай для іноземного туриста

Судячи з рекордної кількості туристів, які відвідали країну за три літні місяці, аншлаг продовжиться й у вересні. Принаймні готельєри дуже сподіваються на спекотну погоду аж до середини листопада на середземноморському узбережжі Анталії та теплі хвилі Егейського моря у Мармарисі та Бодрумі. До того ж, у серпні бронювання турецьких готелів на вересень суттєво зросло.

У вересні температура повітря на півдні Туреччини традиційно тримається на рівні 28-35 градусів, вода у Середземному морі прогрівається до 28 градусів, в Егейському – до 24 градусів.

Туристи з України можуть в’їжджати до Туреччини з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 72 години або з експрес-тестом на антиген, отриманим за 48 годин до прибуття. Також приїхати можна з сертифікатом про повну вакцинацію. Перед поїздкою на сайті МОЗ Туреччини необхідно заповнити онлайн-анкету та отримати персональний HES-код здоров'я туриста.

З 06 вересня 2021 року на території Туреччини вступають у дію нові карантинні обмеження: при відвідуванні громадських місць, користуванні громадським транспортом тощо турецькі громадяни країни повинні пред’явити результати ПЛР-тесту. Дія цих обмежень на іноземних громадян не поширюється.

Греція – сезон триватиме до середини жовтня

У Греції великі магазини працюють щодня до 18.00 або 19.00, а маленькі відкриті тільки до обіду

На більшості курортів Греції, розташованої у Середземноморському регіоні, сезон триватиме до середини жовтня. Греція завдяки природним умовам, мальовничим пляжам та архітектурі цього року теж була дуже популярною серед туристів.

Субтропічний клімат дозволить комфортно відпочити на пляжах – до кінця вересня температура вдень становитиме 28-30 градусів і близько 20 градусів вночі, вода у морі прогріватиметься до 25 градусів.

Туристам з України для відвідин Греції достатньо пред'явити сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, негативний ПЛР-тест, отриманий за 72 год або тест на антиген, зроблений за 48 годин до прибуття в країну.

Кіпр – спека і комфортне море

На Кіпрі нумерація будинків на вулицях – явище рідкісне

У вересні субтропічний середземноморський клімат острівної держави буде до душі тим, хто вирішить відпочити тут в оксамитовий сезон. На курортах Ларнаки і Пафосу вдень повітря прогрівається до 30 градусів і вище, у Нікосії буде спекотніше – до 35 градусів. При цьому вода у морі залишатиметься комфортною – близько 26 градусів.

Щоб потрапити до Кіпру, громадяни України повинні повністю вакцинуватися або мати с собою негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до приїзду. Результати тесту необхідно завантажити на платформі cyprusflightpass.gov.cy. Після приземлення в аеропорту туристи повинні здати ще один ПЛР-тест. Через 7 днів перебування потрібно буде здати експрес-тест (у готелях відпочивальникам його робитимуть безкоштовно) і тестуватися кожні три дні.

Чорногорія – останній шанс відпочити

Каньйон річки Тари у Чорногорії дуже схожий на карпатські краєвиди

У вересні пляжний сезон у Чорногорії добігає кінця. Це пов'язано з тим, що Адріатичне море швидше охолоджується, а навесні довше прогрівається.

Проте на південних курортах Чорногорії – у Будві, Ульцині вересень порадує комфортною температурою 24-29 градусів, а море прогріватиметься до 23-25 градусів. Якщо на час відпочинку припаде кілька дощових днів, їх можна заповнити екскурсіями.

З 24 серпня змінилися умови для в’їзду у Чорногорію: туристи повинні надати зроблений за 72 год. до приїзду негативний ПЛР-тест або експре-тест на антиген, зроблений за 48 год. до приїзду. Особи, щеплені хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу, можуть в’їжджати до Чорногорії без обмежень.

Хорватія – дорожча, але з кращим сервісом

Золотий Мис – один із найпопулярніших хорватських курортів, який змінює обриси своїх пляжів залежно від напрямку течії і напрямку вітру

У вересні Хорватія порадує мандрівників температурою 25-27 градусів вдень і 19-20 градусів уночі. Відпочити у цій країні, яка є членом Євросоюзу, коштуватиме приблизно вдвічі дорожче, ніж у сусідніх Чорногорії чи Албанії. Проте й рівень сервісу та комфорту тут відповідає європейським стандартам.

Море у цей час прохолодніше, ніж влітку, проте не критично – 24-25 градусів. Та й туристів у перший місяць осені стає значно менше – вересень останній курортний місяць у Хорватії.

Щоб здійснити подорож до Хорватії, необхідно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, експрес-тест на антиген чи бути щепленими вакцинами, визнаними у ЄС.