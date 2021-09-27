На Прикарпатті створюють унікальний сирний маршрут

«Гуцульські сирні плаї» – це унікальний для України проєкт, який поєднує туризм, культуру та гастрономію

«Гуцульські сирні плаї» – це унікальний для України проєкт, який поєднує туризм, культуру та гастрономію

Туристів запрошують у гастрономічний тур продуктів географічного зазначення, зокрема йдеться про Гуцульську овечу бриндзю та Гуцульську коров’ячу бриндзу. Про це повідомляє «Еспресо.Захід».

Проєкт «Гуцульські сирні плаї» прокладає мережу туристичних маршрутів на Прикарпатті, яка розповідатиме про столітні гуцульські традиції сироваріння, вівчарства та скотарства.

Маршрут об’єднує близько 15 різних локацій у Рахівському та Верховинському районах. Усі локації пов’язані з бриндзьою або бриндзою, і турист самостійно вирішує, яке саме місце він хоче відвідати. Тобто маршрут не має ні стартової, ні кінцевої точки – кожен їде туди, куди забажає.

Фото: zakarpattya.net.ua

Наприклад, початком маршруту може стати Музей гуцульської бриндзі у Рахові. Там відвідувачам розкажуть, як створюється овечий сир, і навіть покажуть процес його виготовлення за допомогою віртуальної або доповненої реальності. Так, у музеї можна приміряти VR-окуляри та «оживити» листівки за допомогою додатку Instagram. Ця локація більш орієнтована на тих, хто не планує підніматися в гори, на полонини.

Гуцульські сири створюють основу проєкту, адже саме вони є одними з небагатьох продуктів в Україні, що отримали позначку географічного зазначення. Така позначка в Європі є досить популярною, вона означає, що певний харчовий продукт, який обирає покупець, зроблено не на заводі з метою зменшення виробничих витрат, а саме в автентичному місці за технологіями, що їх використовують уже сотні років.

Фото: vikna.if.ua

«Гуцульські сирні плаї» – це перший та єдиний в Україні маршрут, який базується лише на сертифікованих виробниках продукції, що має позначку географічного зазначення.

Перших туристів на сирному маршруті чекатимуть аж у травні-червні 2022 року. Це пов’язано з початком сезону «літування». Саме наприкінці травня гуцули підіймаються на полонини, де розпалюють ватру та розпочинають кількамісячний сезон сироваріння.

«Гуцульські сирні плаї» створено на основі схожого французького маршруту «Дороги сирів Савойї». Проєкт реалізовують Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів (м. Рахів) та Асоціація карпатських ватагів (с. Верховина) за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму.