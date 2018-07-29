Маніпуляції під час виборів? Експерт пояснив, чому уряд так довго не проводив перепис населення



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Перепис населення

Результати перепису унеможливлять маніпуляції з кількістю виборців

Плановий Всеукраїнський перепис населення не проводиться уже сім років, можливо, через певні застороги щодо визначення електорального контингенту. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Вона заперечує, що проведення перепису боїться влада через можливі шокуючи результати такого дослідження.

«Просто проведення перепису дає максимально точну інформацію про чисельність і склад населення не тільки в масштабах всієї країни, а й по кожному поселенню, що практично унеможливлює будь-які маніпулювання з даними кількості населення», - зазначила експерт. Маніпулювання, за її словами, можуть стосуватися збільшення чисельності виборців у певних електоральних округах, дільницях.