Марина Порошенко назвала героями 2020 року лікарів, які стримують пандемію

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради Марина Порошенко на зустрічі з медиками

Мене зараз підтримає кожен: дійсно лікар, медичний працівник – це людина року, заявила депутат Київради від «Європейської Солідарності»

Звання «Людина 2020 року» по праву має належати кожному медику, який бореться з епідемією коронавірусу.

Про це в авторській програмі Юлії Литвиненко «Люди великого міста» на телеканалі Kyiv.Live. сказала голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради, депутат «Європейської Солідарності» Марина Порошенко.

«У 2020 році, коли людство стикнулося з проблемою коронавірусу, якого до цього ми не знали, на перший план як «людину року» можна поставити загальний образ лікаря, який прийшов на допомогу людям, який щодня рятує їхні життя», – цитує Марину Порошенко пресслужба «ЄС».

«Мене зараз підтримає кожен: дійсно лікар, медичний працівник – це людина року. Бо незважаючи на всі виклики, незважаючи на ризики, з якими стикаються медики, які самі теж стають жертвами цієї хвороби, – вони все одно виконують свій професійний обов’язок, виконують клятву Гіппократа», – наголосила Порошенко.

Голова профільної комісії Київради зазначила, що з перших днів епідемії перебуває на постійному зв’язку із колегами-медиками.

«З перших днів епідемії коронавірусу в Україні я вже бачила, наскільки нефахово розвивається ситуація. Чому зараз влада говорить, що зменшилася кількість хворих? Можливо, просто зменшилося їх тестування, і за рахунок цього вони можуть показати статистику, зменшення статистики на захворювання. Таке маніпулювання статистикою дуже хибне, тому що потік хворих до лікарень не зменшується. І це найголовніший показник того, що хворіти не перестали. В цій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, я думаю, що є дуже великий ризик втратити контроль над розповсюдженням коронавірусу», – застерігає Марина Порошенко.