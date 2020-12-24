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    Марина Порошенко закликала Київраду не повторювати помилки центральної влади

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    Марина Порошенко звернула увагу, що&nbsp;у програмі розвитку Києва викривлені пріоритети - Марина Порошенко закликала Київраду не повторювати помилки центральної влади
    Марина Порошенко звернула увагу, що у програмі розвитку Києва викривлені пріоритети
    Фото: mincult.kmu.gov.ua

    Депутати фракції «ЄС» розкритикували проєкт програми економічного і соціального розвитку Києва

    Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ні вимогам часу, ні очікуванням киян. Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат з фракції «Європейська cолідарність» Марина Порошенко.

    Вона зауважила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров’я, натомість виділяються мільярди гривень на проєкти, які не будуть завершені у 2021-му.

    «Сьогоднішнє засідання Київради без перебільшення є знаковим. Саме сьогодні кияни отримають перший сигнал – чи не помилилися вони з вибором. Чи дійсно обрали близьку до людей київську владу, яка з перших своїх кроків готова правильно розставляти пріоритети, захищати інтереси своїх виборців, а не ошукувати їх, виконуючи домовленості з кураторами з Банкової. І наскільки місцева влада відчуває виклики, які стоять перед столицею у наступному році», – розповіла Порошенко.

    Вона зазначила, що у фракції «Європейська солідарність» детально вивчили проєкт Програми економічного і соціального розвитку Києва.

    «У нас є великі сумніви, що ця програма відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти – це точно не на сумнівне «велике крадівництво», а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо», – наголошує Порошенко.

    «На державному рівні ми вже бачили, до чого призводять хаотичні, непідготовлені та абсолютно нелогічні рішення. Тому наше завдання як депутатів – не повторювати помилок центральної влади, яка шалено втрачає довіру і підтримку», – переконана Марина Порошенко.

    Вона нагадала, що після аудиту депутатів з «Європейської солідарності» Київрада віднайшла і перерозподілила 422 млн гривень, які спрямували в лікарні.

    «Ми були щиро здивовані, чому цього не було зроблено раніше. Бо вчасне реагування – це і є елемент ефективного управління. Добре, що наше рішення створило можливості медичним закладам ще в цьому році закупити все необхідне для лікування хворих на коронавірус», – вважає Марина Порошенко.

    «Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в розданому проекті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку – мільярди гривень на великі проекти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого – скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу», – обурюється голова профільної комісії.

    «Саме тому ці ризики не дають «Європейській солідарності» вагомих аргументів голосувати за цю програму в тому вигляді, в якому нам її нав’язують. Ми не зможемо цього зробити, поки вона не стане дійсно соціально і економічно орієнтованою на киян», – резюмувала Марина Порошенко.

    Теги: фінансування Марина Порошенко кияни
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