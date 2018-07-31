Марс максимально близько наблизився до Землі
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Фото: Facebook NASA
До середини серпня Марс втратить свою яскравість
У вівторок, 31 липня, Марс наблизився до Землі на відстань 57,6 млн кілометрів. Астрономічне явище транслювало NASA з обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі.
Зазначається, що Марс був дуже яскравим вже з 27 липня, але 31 липня він підійшов максимально близько до Землі.
До середини серпня Марс втратить свою яскравість, адже ця планета і Земля будуть віддалятися одне від одного, рухаючись по своїх орбітах навколо Сонця.
Наступне наближення Марса до Землі очікується в 2035 році.
Раніше повідомлялося, що Космічне агентство NASA визначило фіналістів конкурсу з розробки житла для астронавтів на Марсі.
Джерело: 112 Україна