NASA показало на відео майбутнє житло на Марсі



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Роботи будуть збирати ресурси, необхідні для будівництва житла прямо на Марсі

Космічне агентство NASA визначило фіналістів конкурсу з розробки житла для астронавтів на Марсі. Як повідомляється на сайті агентства, судді ознайомилися з матеріалами 18 команд з усього світу і відібрали п'ять кращих.

Перше місце у конкурсі з розробки житла для астронавтів на Марсі посіла команда з Арканзасу.

Згідно з їхнім задумом, роботи будуть збирати ресурси, необхідні для будівництва житла прямо на Марсі, після чого будинок можна буде роздрукувати за допомогою 3D-принтерів.

Автори стверджують, що ця технологія дозволить збільшувати площу будівлі при збільшенні кількості мешканців.

Загальний призовий фонд конкурсу становив сто тисяч доларів. Роботи переможців опубліковані на офіційному сайті NASA і показані у відеоролику.

Джерело: Укрінформ