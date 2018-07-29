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    Технології

    NASA показало на відео майбутнє житло на Марсі

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    NASA показало на відео майбутнє житло на Марсі

    Роботи будуть збирати ресурси, необхідні для будівництва житла прямо на Марсі

    Космічне агентство NASA визначило фіналістів конкурсу з розробки житла для астронавтів на Марсі. Як повідомляється на сайті агентства, судді ознайомилися з матеріалами 18 команд з усього світу і відібрали п'ять кращих.

    Перше місце у конкурсі з розробки житла для астронавтів на Марсі посіла команда з Арканзасу.

    Згідно з їхнім задумом, роботи будуть збирати ресурси, необхідні для будівництва житла прямо на Марсі, після чого будинок можна буде роздрукувати за допомогою 3D-принтерів.

    Автори стверджують, що ця технологія дозволить збільшувати площу будівлі при збільшенні кількості мешканців.

    Загальний призовий фонд конкурсу становив сто тисяч доларів. Роботи переможців опубліковані на офіційному сайті NASA і показані у відеоролику.

    Джерело: Укрінформ

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