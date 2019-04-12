«Марта Борщ» вперше чує про роботу в команді Зеленського



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Марта Берш

Уявної «американської українки Марти Борщ» не існує. Реальна Марта Берш вперше чує про пропозицію стати Генпрокурором України

Українські медіа поширили інформацію про те, що кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував посаду Генерального Прокурора Марті Борщ (Martha Boersch, правильна українска вимова Бьорш або ж Берш).

Видання Texty.org.ua запитали, чи дійсно вона готова працювати Генпрокурором - і вона заперечила, що отримала таку пропозицію.

Марта стала відомою в Україні завдяки тому, що була прокурором у справі екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка. Згодом вона залишила державну службу та заснувала власну юридичну компанію. Також у 2017 вона подала свою кандидатуру на посаду аудитора Національного Антикорупційного Бюро України, однак згодом її відкликала. Пані Берш пояснила своє рішення щільним графіком роботи.

«Марта Борщ» завдяки своєму прівищу, співзвучному до слова «борщ» стала міфічним песонажем української політики. Вона сприймалася багатьма громадянами як американська українка, та ще й з досвідом роботи у прокуратурі, яка може допомогти подолати корупцію в України. Різні політики й активісти жонглювали «Мартою Борщ». Насправді такої людини - американської українки з прізвищем Борщ і досвідом роботи в прокуратурі США - не існує.

На наше запитання Марта Берш відповіла, що нічого не знає про своє можливе українське походження. Ми припускаємо, що її прізвище скоріше за все німецьке і походить від назви муніципалітету Берш (пишеться так само як і прізвище Марти - Boersch) в Ельзасі, що у сучасній Франції.