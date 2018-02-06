Маск назвав ймовірну причину аварії ракети Falcon Heavy

Ракета розбилася під час посадки

Засновник компанії SpaceX вчений і мільярдер Ілон Маск розповів, що центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy, найімовірніше, розбився, тому що у нього закінчилося паливо. Про це Маск розповів у розмові з журналістами, повідомляє видання Engadget. У компанії пояснили, що при посадці спрацював один з трьох двигунів на розгінному блоці,



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Ракета розбилася під час посадки

Засновник компанії SpaceX вчений і мільярдер Ілон Маск розповів, що центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy, найімовірніше, розбився, тому що у нього закінчилося паливо. Про це Маск розповів у розмові з журналістами, повідомляє видання Engadget.

У компанії пояснили, що при посадці спрацював один з трьох двигунів на розгінному блоці, в результаті чого він впав в Атлантичний океан зі швидкістю 482 км/ч. Як відомо, центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy, запущеної 6 лютого компанією SpaceX, розбився при посадці.

Компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

Ракета стартувала о 22:45 за київським часом. Запуск довелося перенести через сильний вітер.

Приблизно через дві з половиною хвилини після підйому два зовнішніх прискорювача ракети відкололися і повернулися на Землю.