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    Маск назвав ймовірну причину аварії ракети Falcon Heavy

    Ракета розбилася під час посадки
    Засновник компанії SpaceX вчений і мільярдер Ілон Маск розповів, що центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy, найімовірніше, розбився, тому що у нього закінчилося паливо. Про це Маск розповів у розмові з журналістами, повідомляє видання Engadget. У компанії пояснили, що при посадці спрацював один з трьох двигунів на розгінному блоці,
    • Сьогодні, 16:57
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    Ракета розбилася під час посадки

    Засновник компанії SpaceX вчений і мільярдер Ілон Маск розповів, що центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy, найімовірніше, розбився, тому що у нього закінчилося паливо. Про це Маск розповів у розмові з журналістами, повідомляє видання Engadget.

    У компанії пояснили, що при посадці спрацював один з трьох двигунів на розгінному блоці, в результаті чого він впав в Атлантичний океан зі швидкістю 482 км/ч. Як відомо, центральний прискорювач надважкої ракети Falcon Heavy, запущеної 6 лютого компанією SpaceX, розбився при посадці.

    Компанія Space X провела успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового майданчика на мисі Канаверал у Флориді.

    Ракета стартувала о 22:45 за київським часом. Запуск довелося перенести через сильний вітер.

    Приблизно через дві з половиною хвилини після підйому два зовнішніх прискорювача ракети відкололися і повернулися на Землю.

    NASA Флорида Tesla Ілон Маск SpaceX Falcon
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