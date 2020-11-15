Розробник вакцини BioNTech: світ повернеться до звичайного життя до кінця 2021 року

Вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech може називатися Covuity

Вакцина від коронавірусу дозволить світу повернутися до нормального життя вже до кінця 2021 року. Також ліки повинно знизити передання вірусу.

Про це заявив розробник вакцини компанії BioNTech Угур Сахін.

Він очікує, що подальші результати досліджень доведуть, що вакцина допомагає знизити передання вірусу і це знизить кількість нових випадків зараження.

«Упевнений, що передача вірусу від людини до людини буде знижена завдяки такій ефективну вакцину. Можливо, зниження буде не на 90%, а на 50%, але це також може привести до різкого скорочення темпів поширення», - сказав Сахін.

Також стало відомо, що вакцина від коронавірусної інфекції нового типу американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNТech, імовірно, буде названа Covuity. Про це повідомила британська газета The Daily Telegraph, яка вивчила заявки компаній на реєстрацію товарного знака в Євросоюзі і США.

Відзначається, що розробниками в компетентні органи ЄС була подана заявка на препарат Covuity, який характеризується як «вакцина для використання людьми». Крім того, заявка на реєстрацію товарного знаку була подана 1 червня в Сполучених Штатах.

Також Pfizer і BioNТech уже зареєстрували доменне ім'я covuity.com.

За інформацією газети, серед інших можливих назв вакцини від коронавірусу значаться Rnaxcovi, Kovimerna і Comirnaty. На цей момент вони також проходять процедуру реєстрації товарного знака в Євросоюзі і США.

«У всіх наведених вище варіантах обігрується назва захворювання Covid-19, що викликається новим коронавірусом. Розробники препарату всерйоз підійшли до вибору найменування, оскільки в умовах пандемії по всьому світу воно може стати універсальним і загальним, як це сталося свого часу з ацетилсаліциловою кислотою, більш відомою як аспірин», - йдеться в статті

Раніше ВООЗ уточнив, коли Україна отримає вакцину від Covid-19. Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року що складе 20% від наявного в країні населення, згідно з даними Державної служби статистики України.

Між іншим, глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що в країні усім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Нагадаємо, що 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (зі США та ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.