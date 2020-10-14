Чому російська вакцина нікому в світі не потрібна, крім України?

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Медведчук та Путін дуже стурбовані вакцинацією українців фото: zagittya.com.ua

Небезпечні вакцинери

Якщо російська, антивірусна вакцина, від якої відмовилися всі найбільші лабораторії світу така хороша, як її рекламує Медведчук і Путін, то чому б не почати масову вакцинацію з жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

Там ситуація з епідемією дуже важка. Кремлю їх не шкода. Кремль вже шість років експериментує і знущаються над ними.

А потім, якщо треба, можна провести обов'язкову, російську вакцинацію прихильників ОПЗЖ, всіх, хто в Україні вірить Путіну.

І тільки після цього, можна нахабно пропонувати цю вакцину жителям решти України, яких Путін ненавидить і зневажає ще сильніше, ніж громадян своєї країни.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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