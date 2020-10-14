Чому російська вакцина нікому в світі не потрібна, крім України?
Небезпечні вакцинери
Якщо російська, антивірусна вакцина, від якої відмовилися всі найбільші лабораторії світу така хороша, як її рекламує Медведчук і Путін, то чому б не почати масову вакцинацію з жителів окупованих територій Донбасу і Криму.
Там ситуація з епідемією дуже важка. Кремлю їх не шкода. Кремль вже шість років експериментує і знущаються над ними.
А потім, якщо треба, можна провести обов'язкову, російську вакцинацію прихильників ОПЗЖ, всіх, хто в Україні вірить Путіну.
І тільки після цього, можна нахабно пропонувати цю вакцину жителям решти України, яких Путін ненавидить і зневажає ще сильніше, ніж громадян своєї країни.
Джерело: блог Віктора Небоженка