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    Думки вголос

    Чому російська вакцина нікому в світі не потрібна, крім України?

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Медведчук та Путін дуже стурбовані вакцинацією українців - Чому російська вакцина нікому в світі не потрібна, крім України?
    Медведчук та Путін дуже стурбовані вакцинацією українців
    фото: zagittya.com.ua

    Небезпечні вакцинери

    Якщо російська, антивірусна вакцина, від якої відмовилися всі найбільші лабораторії світу така хороша, як її рекламує Медведчук і Путін, то чому б не почати масову вакцинацію з жителів окупованих територій Донбасу і Криму.

    Там ситуація з епідемією дуже важка. Кремлю їх не шкода. Кремль вже шість років експериментує і знущаються над ними.

    А потім, якщо треба, можна провести обов'язкову, російську вакцинацію прихильників ОПЗЖ, всіх, хто в Україні вірить Путіну.

    І тільки після цього, можна нахабно пропонувати цю вакцину жителям решти України, яких Путін ненавидить і зневажає ще сильніше, ніж громадян своєї країни.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Віктор Медведчук Путін коронавірус
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