Головна Новини
search button user button menu button

Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Роздрібна ціна вершкового масла в березні трималася на рівні 109,85 грн за 200 г
фото з відкритих джерел

Держстат: споживчі ціни на масло лишилися без змін попри здешевлення у виробників

У березні 2026 року середня ціна виробників вершкового масла в Україні знизилася на 2% порівняно з лютим – до 289 тис. грн/тонна. При цьому споживчі ціни залишалися незмінними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Держстату

Ціни виробників падають, роздріб не реагує 

Держстат фіксує розрив між оптовим та роздрібним сегментами ринку масла. Якщо виробники у березні відпускали продукт дешевше, то середня споживча ціна у торговельних мережах лишилася сталою – на рівні 109,85 грн за 200-грамову пачку.

Аналітики ринку пояснюють таку динаміку надлишком пропозиції на тлі активного виробництва та падінням експортних котирувань. Постачальники не поспішають передавати знижки виробників у роздріб, нерідко утримуючи продукцію на складах в очікуванні майбутнього подорожчання.  

Виробництво зростає, експорт просідає 

Дані за перші місяці 2026 року свідчать про суперечливі тенденції в молочній галузі. У січні–лютому в Україні виробили 13,1 тис. тонн масла (включаючи вершкове, топлене та інші жовті жирні молочні продукти з вмістом молочного жиру 80–90%), що на 22,4% більше порівняно з відповідним періодом 2025 року.

Водночас за підсумками першого кварталу 2026 року Україна відправила на експорт 2,6 тис. тонн масла – на 18,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні падіння виявилося ще значнішим: $14,8 млн, що на 35,7% менше за результат І кварталу 2025 року.

Найбільше вітчизняного масла протягом перших трьох місяців 2026 року закупили:

  • Молдова – 39,5%;
  • Азербайджан – 19,8%;
  • Грузія – 9,4%.

Держстат зауважує, що всі наведені дані не враховують тимчасово окуповані Росією території та частину територій, де ведуться або велися бойові дії.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року українські молочні заводи скорочували виробництво масла через збитковість: поточний рівень цін виявився невигідним для більшості підприємств, що працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

До слова, у грудні 2025 року аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі попереджав про нову хвилю зниження цін на молочну сировину на початку 2026 року, а стабілізація ринку очікувалася не раніше кінця третього кварталу 2026 року. 

Теги: експорт Держстат продукти Україна зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua