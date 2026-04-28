Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів

Роздрібна ціна вершкового масла в березні трималася на рівні 109,85 грн за 200 г

Держстат: споживчі ціни на масло лишилися без змін попри здешевлення у виробників

У березні 2026 року середня ціна виробників вершкового масла в Україні знизилася на 2% порівняно з лютим – до 289 тис. грн/тонна. При цьому споживчі ціни залишалися незмінними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Держстату.

Ціни виробників падають, роздріб не реагує

Держстат фіксує розрив між оптовим та роздрібним сегментами ринку масла. Якщо виробники у березні відпускали продукт дешевше, то середня споживча ціна у торговельних мережах лишилася сталою – на рівні 109,85 грн за 200-грамову пачку.

Аналітики ринку пояснюють таку динаміку надлишком пропозиції на тлі активного виробництва та падінням експортних котирувань. Постачальники не поспішають передавати знижки виробників у роздріб, нерідко утримуючи продукцію на складах в очікуванні майбутнього подорожчання.

Виробництво зростає, експорт просідає

Дані за перші місяці 2026 року свідчать про суперечливі тенденції в молочній галузі. У січні–лютому в Україні виробили 13,1 тис. тонн масла (включаючи вершкове, топлене та інші жовті жирні молочні продукти з вмістом молочного жиру 80–90%), що на 22,4% більше порівняно з відповідним періодом 2025 року.

Водночас за підсумками першого кварталу 2026 року Україна відправила на експорт 2,6 тис. тонн масла – на 18,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні падіння виявилося ще значнішим: $14,8 млн, що на 35,7% менше за результат І кварталу 2025 року.

Найбільше вітчизняного масла протягом перших трьох місяців 2026 року закупили:

Молдова – 39,5%;

Азербайджан – 19,8%;

Грузія – 9,4%.

Держстат зауважує, що всі наведені дані не враховують тимчасово окуповані Росією території та частину територій, де ведуться або велися бойові дії.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року українські молочні заводи скорочували виробництво масла через збитковість: поточний рівень цін виявився невигідним для більшості підприємств, що працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

До слова, у грудні 2025 року аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі попереджав про нову хвилю зниження цін на молочну сировину на початку 2026 року, а стабілізація ринку очікувалася не раніше кінця третього кварталу 2026 року.