Металобрухт має стратегічне значення для економіки: нардеп розповів про ефект нульової квоти на експорт

Екомито СВАМ вже тисне на український експорт: нардеп розповів про нові переговори уряду з Єврокомісією

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський підтримав збереження металобрухту всередині країни, наголосивши на його стратегічному значенні для декарбонізації металургії. Також він зауважив, що ця сировина є необхідною для декарбонізації – особливо враховуючи, що на Україну вже тисне європейське екологічне мито CBAM, яке для нас ввели нарівні з іншими країнами світу.

Кисилевський зауважив, що брухт є сировиною, використання якої у виробництві сталі дає змогу суттєво зменшити викиди СО². Саме тому Україна має зберігати цей ресурс на внутрішньому ринку, зважаючи на намір Євросоюзу й надалі посилювати екологічні вимоги до промислової продукції.

Він також повідомив, що уряд України ініціював додаткові переговори із представниками Єврокомісії щодо режиму та особливостей застосування CBAM – адже Україна тривалий час обговорювала із ЄС можливість отримання відстрочки застосування цього екоподатку з огляду на війну як форм-мажорну обставину, яка не дає змоги українським компаніям повноцінно провести екологічну модернізацію.

Однак Єврокомісія не погодилась на застосування форс-мажору та запровадила CBAM для України без жодних виключень та відтермінувань – і тим самим прирівняла умови ведення бізнесу в Україні до умов, в яких працюють металурги в Туреччині чи Китаї, зауважив Кисилевський.

Він вважає, що європейські чиновники, відповідальні за цей напрямок, поводяться так, ніби «не дуже знають про те, що в Україні війна», і наголосив, що досвід українського бізнесу та експертні оцінки доводять – CBAM вже чинить дуже суттєвий негативний вплив на український експорт.

Проблемним також лишається питання верифікації даних щодо фактичних обсягів викидів вуглецю, які надають українські компанії. Зокрема, процедура визнання українських верифікаторів у ЄС є складною, зрегульованою і довготривалою, а європейські компанії зважають на безпекові ризики і не поспішають їхати в Україну. Це створює ситуацію, коли українські виробники змушені використовувати дефолтні значення викидів, які часто є завищеними та передбачають максимальні платежі.

Раніше «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомив, що завод повністю втратив експорт до ЄС через дію екомита CBAM, тому змушений зупинити виробництво. Як заявив гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо, блюмінговий цех вже закрили, тепер закривають ливарно-механічний завод. Ці рішення зачепили понад 3 тис. працівників.