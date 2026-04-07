Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Металобрухт має стратегічне значення для економіки: нардеп розповів про ефект нульової квоти на експорт

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: depositphotos.com

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський підтримав збереження металобрухту всередині країни, наголосивши на його стратегічному значенні для декарбонізації металургії. Також він зауважив, що ця сировина є необхідною для декарбонізації – особливо враховуючи, що на Україну вже тисне європейське екологічне мито CBAM, яке для нас ввели нарівні з іншими країнами світу. 

Кисилевський зауважив, що брухт є сировиною, використання якої у виробництві сталі дає змогу суттєво зменшити викиди СО². Саме тому Україна має зберігати цей ресурс на внутрішньому ринку, зважаючи на намір Євросоюзу й надалі посилювати екологічні вимоги до промислової продукції.

Він також повідомив, що уряд України ініціював додаткові переговори із представниками Єврокомісії щодо режиму та особливостей застосування CBAM – адже Україна тривалий час обговорювала із ЄС можливість отримання відстрочки застосування цього екоподатку з огляду на війну як форм-мажорну обставину, яка не дає змоги українським компаніям повноцінно провести екологічну модернізацію.

Однак Єврокомісія не погодилась на застосування форс-мажору та запровадила CBAM для України без жодних виключень та відтермінувань – і тим самим прирівняла умови ведення бізнесу в Україні до умов, в яких працюють металурги в Туреччині чи Китаї, зауважив Кисилевський.

Він вважає, що європейські чиновники, відповідальні за цей напрямок, поводяться так, ніби «не дуже знають про те, що в Україні війна», і наголосив, що досвід українського бізнесу та експертні оцінки доводять – CBAM вже чинить дуже суттєвий негативний вплив на український експорт.

Проблемним також лишається питання верифікації даних щодо фактичних обсягів викидів вуглецю, які надають українські компанії. Зокрема, процедура визнання українських верифікаторів у ЄС є складною, зрегульованою і довготривалою, а європейські компанії зважають на безпекові ризики і не поспішають їхати в Україну. Це створює ситуацію, коли українські виробники змушені використовувати дефолтні значення викидів, які часто є завищеними та передбачають максимальні платежі.

Раніше «АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомив, що завод повністю втратив експорт до ЄС через дію екомита CBAM, тому змушений зупинити виробництво. Як заявив гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо, блюмінговий цех вже закрили, тепер закривають ливарно-механічний завод. Ці рішення зачепили понад 3 тис. працівників.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія експорт завод Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua