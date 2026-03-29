Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Справжня ціль – не бензин: навіщо Україна б'є по нафтохімії Росії

Як українські атаки по НПЗ б’ють по військовій техніці РФ
Чому Україна б’є по нафтохімічних заводах Росії

Ураження нафтопортів у Приморську та Усть-Лузі вже достатньо добре висвітлено. Трохи у тіні удари останніми днями по двох НПЗ – «КиришиНефтеОргСинтез» у Кірішах та «ЯрославльНефтеоргСинтез» в Ярославлі. Це не звичайні НПЗ зі стандартною номенклатурою, що складається з кількох паливних позицій, вони мають у своєму складі нафтохімію, на що вказує наявність в назві складової «...оргсинтез».

Показовими є одкровення в російських Telegram-каналах ще взимку 2024-го щодо певної пріоритетності вибору цілей в російській нафтопереробці підрозділами Сил оборони України: «... И атакованные уже НПЗ в Ярославле и Волгограде в этом смысле представляют основной интерес, так как они производят основной объем российских моторных и промышленных масел. Топливо – само собой, но и помимо топлива промышленность и транспорт потребляют достаточно большое количество самых разных масел и смазок, без которых эксплуатация машин и механизмов невозможна. Логично, что Украина проанализировала наиболее важные с точки зрения максимизации ущерба предприятия и сосредоточила свое внимание на этих заводах. Кстати, есть и третье предприятие в этом ряду – Киришинефтеоргсинтез, дающее похожую номенклатуру продукции для потребителей Северо-Запада, куда входят, между прочим, и два крупнейших флота России – Балтийский и Северный. Поэтому стоит ожидать попыток удара и по этому предприятию».

«КиНЕФ» має обсяг переробки 20 млн тонн на рік, є другим за обсягом у РФ після Омського НПЗ, виробляє близько 80 найменувань продукції. Товарну номенклатуру підприємства складають автомобільні бензини, дизельні палива, реактивне паливо, мазути, нафтові бітуми, зріджений газ (LPG), нафтова ароматика та розчинники, нафтові парафіни, сірчана кислота, сірка тощо. Завод випускає практично усі марки реактивного пального як для цивільної, так і бойової авіації: ТС-1, Т-1, Т-1С, Т-2, РТ, а також суднове паливо для потреб ВМФ РФ – флотські мазути Ф-5 та Ф-12.

«ЯНОС», окрім того, що є стратегічним НПЗ для забезпечення паливом Центрального федерального округу, Москви та потреб Міністерства оборони РФ, є провідним у РФ виробником номенклатури спеціальних олив та мастил. Потужності переробки становлять 15 млн тонн нафти на рік.

Основна продукція: автомобільні бензини, дизельне пальне, реактивне пальне, топковий мазут, бітуми – дорожні, покрівельні та будівельні, парафіно-воскова продукція, ароматичні вуглеводні, а також базові, компресорні, трансмісійні та індустріальні оливи.

У 2020 році на «ЯНОСі» відповідно до вимог Міністерства оборони РФ було запущено у виробництво спеціальне дизельне пальне для арктичних та антарктичних умов, що зберігає свої властивості до -65°C.

На заводі наявний важливий комплекс виробництва олив, що забезпечує випуск турбінних, індустріальних, компресорних, трансмісійних олив та мастил, які широко застосовуються у військовій та спеціальній техніці, а також випуск базових олив для подальшого виробництва мастил та олив з особливими властивостями.

Зокрема, це оливи та мастила для двигунів та трансмісій танків Т-90М, Т-72Б3М, Т-62, усієї лінійки бронемашин та бронетранспортерів, важких багатовісних тягачів «Платформа-О» для транспортування стратегічних ракетних комплексів, транспортно-заряджальних машин ракетних військ стратегічного призначення, важких тягачів КамАЗ/Урал, інженерної техніки, спеціальної військової техніки, оливи для танків Т-80У/БВМ, що оснащені газотурбінними установками, оливи для гідравлічних систем та приводів ЗРК сімейств «Бук», «Тор», «Панцир», оливи та мастила для газотурбінних установок на кораблях ВМФ РФ.

На основі базових олив випускаються спеціальні оливи для редукторів ударних гвинтокрилів сімейств «Ми-» та «Ка-», а також для турбогвинтових двигунів і редукторів Ту-95МС.

Тому «КиНЕФ» та «ЯНОС» є пріоритетними обʼєктами для їх періодичних обстрілів аж до виведення з ладу основних установок, що забезпечують випуск спеціальної продукції, без якої неможлива ефективна експлуатація та застосування військової техніки агресора.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
