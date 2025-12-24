Головна Гроші Особисті фінанси
Ціни на молоко в Україні досягли мінімуму: що стало причиною

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Іванна Гончар

В Україні триває зниження закупівельних цін на молоко-сировину по всіх ґатунках на тлі надлишку продукції та слабкого попиту
Аналітики зазначають, що ринки не здатні швидко поглинути такі обсяги продукції, що й продовжує тиснути на ціни

В Україні триває зниження закупівельних цін на молоко-сировину по всіх ґатунках на тлі надлишку продукції та слабкого попиту. Як пише «Главком», про це свідчать поточні цінові показники та оцінки аналітиків галузі, повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

Поточні ціни на молоко в Україні

Молоко екстра ґатунку в середньому коштує 15,30 грн/кг, при цьому ціни коливаються в діапазоні від 14,80 до 16,00 грн/кг. Вищий ґатунок продається в середньому по 15,20 грн/кг, з діапазоном 14,70–15,80 грн/кг. Перший ґатунок подешевшав до 14,80 грн/кг, а мінімальна ціна впала до 14,00 грн/кг.

Ціни на молоко на світовому ринку

Схожа ситуація спостерігається і на світовому ринку. Надлишок біржових молочних товарів у США та країнах Європи призвів до того, що навіть за низьких цін на сировину виробництво вершкового масла та сухого знежиреного молока залишається збитковим.

Аналітики зазначають, що ринки не здатні швидко поглинути такі обсяги продукції, що й продовжує тиснути на ціни. Прогнози на 2026 рік також залишаються стриманими. Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі попереджає про нову хвилю зниження цін уже з початку року.

«Чергову хвилю зниження цін варто очікувати з 1 січня через надлишки молока-сировини, які сформуються на підприємствах протягом новорічних свят, коли традиційно спостерігається затишшя на ринку»,– зазначив Кухалейшвілі. За його словами, швидкого відновлення не варто очікувати.

«Стабілізація ситуації та відновлення балансу між попитом і пропозицією очікується лише наприкінці третього кварталу 2026 року», – додав аналітик.

До цього часу, як зазначають експерти, молочному ринку доведеться працювати в умовах низьких закупівельних цін та надлишкової пропозиції.

Нагадаємо, за розрахунками Інституту аграрної економіки, середня вартість новорічного столу для родини з чотирьох осіб на початок грудня 2025 року становить 3980 грн, що на 10,7% більше порівняно з минулим роком. 

Теги: зниження цін молочна продукція

