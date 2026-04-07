Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кого потребує ринок праці. Експертка назвала найбільш затребувані професії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Кого потребує ринок праці. Експертка назвала найбільш затребувані професії
Лібанова розповіла про нові вимоги української економіки
фото: скрин з відео

Елла Лібанова вважає, що структура ринку праці докорінно змінилася

Структура української економіки зазнала незворотних змін під впливом пандемії та війни. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова наголошує на зростанні ролі виробничого сектору та необхідності позбутися упереджень щодо «неофісної» праці, інформує «Главком».

Аналітикиня Елла Лібанова розповіла про трансформацію української економіки під впливом пандемії та війни, а також про нові виклики на ринку праці. За її словами, сьогоднішні економічні реалії неможливо порівнювати з тими, що були до 2020 року.

«Економіка 25-го року, економіка 19-го року, доковідна, це – різні речі. Тут навіть сумніву нема. А більше того, я б сказала, що змінилася структура. Ну, скажімо так, у нас сьогодні менше потребують менеджерів з продажу», – зазначила Елла Лібанова.

За словами Лібанової, нині на перший план виходить виробництво. Експертка вважає це позитивним сигналом для стійкості держави.

«Більше йде орієнтація на виробничий сектор, так званий реальний сектор економіки. І це добре, з моєї точки зору, це добре, тому що, спочатку ковід, потім війна показала, що кращими є перспективи, ну, не те, що виживання, а для розвитку тих країн, де є максимально широкий цикл виробництва», – зауважила аналітикиня.

Разом з тим Лібанова розповіла, кого нині шукають роботодавці. За її словами, дослідження інституту виявили цікавий розрив між очікуваннями роботодавців та прагненнями самих працівників.

«Ми проводили цікаве дослідження, де спілкувалися з роботодавцями і з найманими працівниками. Питання задавались дещо різні, але ми з'ясували, що роботодавцям дуже потрібні командні навички, а от наймані працівники хочуть у себе виховувати лідерські», – зауважила експертка.

Також за словами аналітикині, одним із найбільших викликів для України залишається упереджене ставлення до робітничих професій. Попри те, що економіка потребує фахівців у реальному секторі, молодь досі масово прагне отримати дипломи для роботи в офісах.

«Люди прагнуть вищої освіти. Вони вважають, що в офісі з вищої освіти вони скоріше стануть лідерами. А друге - це те, що ми успадкували від своїх навіть не батьків, а прабатьків, що робочі місця, як то кажуть, не офісні, це – брудна робота. І оце треба ламати», – резюмувала Елла Лібанова.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії оцінила рівень збідніння українців за час війни. «Бідності стало більше. Якщо перед ковідом ми говорили про 20 – 23%, тепер ми говоримо про 30», – зазначила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Лібанова також зауважила, що критична ситуація в економіці зараз тримається завдяки зовнішній фінансовій підтримці. Вона провела історичну паралель, пояснивши, як економічний колапс може призвести до поразки держави швидше за військові невдачі.

Аналітикиня Елла Лібанова також зазначала, що інтерес до українських розробок, зокрема дронів, виявляють нині проявляють багато країн світу. Зокрема, такі як Саудівська Аравія і Велика Британія, які закликають залучати українських спеціалістів. Вона зазначила, що світ уже зараз визнає перевагу українських розробок, які пройшли перевірку у війні.

«Главком» також писав, що повномасштабна війна відкрила в українському суспільстві приховані резерви людяності та взаємодопомоги. Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що українці в цей період продемонстрували «нечувану емпатію», яка стала фундаментом виживання нації.

Теги: Елла Лібанова робота Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua