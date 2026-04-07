Кого потребує ринок праці. Експертка назвала найбільш затребувані професії

Елла Лібанова вважає, що структура ринку праці докорінно змінилася

Структура української економіки зазнала незворотних змін під впливом пандемії та війни. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова наголошує на зростанні ролі виробничого сектору та необхідності позбутися упереджень щодо «неофісної» праці, інформує «Главком».

Аналітикиня Елла Лібанова розповіла про трансформацію української економіки під впливом пандемії та війни, а також про нові виклики на ринку праці. За її словами, сьогоднішні економічні реалії неможливо порівнювати з тими, що були до 2020 року.

«Економіка 25-го року, економіка 19-го року, доковідна, це – різні речі. Тут навіть сумніву нема. А більше того, я б сказала, що змінилася структура. Ну, скажімо так, у нас сьогодні менше потребують менеджерів з продажу», – зазначила Елла Лібанова.

За словами Лібанової, нині на перший план виходить виробництво. Експертка вважає це позитивним сигналом для стійкості держави.

«Більше йде орієнтація на виробничий сектор, так званий реальний сектор економіки. І це добре, з моєї точки зору, це добре, тому що, спочатку ковід, потім війна показала, що кращими є перспективи, ну, не те, що виживання, а для розвитку тих країн, де є максимально широкий цикл виробництва», – зауважила аналітикиня.

Разом з тим Лібанова розповіла, кого нині шукають роботодавці. За її словами, дослідження інституту виявили цікавий розрив між очікуваннями роботодавців та прагненнями самих працівників.

«Ми проводили цікаве дослідження, де спілкувалися з роботодавцями і з найманими працівниками. Питання задавались дещо різні, але ми з'ясували, що роботодавцям дуже потрібні командні навички, а от наймані працівники хочуть у себе виховувати лідерські», – зауважила експертка.

Також за словами аналітикині, одним із найбільших викликів для України залишається упереджене ставлення до робітничих професій. Попри те, що економіка потребує фахівців у реальному секторі, молодь досі масово прагне отримати дипломи для роботи в офісах.

«Люди прагнуть вищої освіти. Вони вважають, що в офісі з вищої освіти вони скоріше стануть лідерами. А друге - це те, що ми успадкували від своїх навіть не батьків, а прабатьків, що робочі місця, як то кажуть, не офісні, це – брудна робота. І оце треба ламати», – резюмувала Елла Лібанова.

