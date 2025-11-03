Українські заводи зменшили виробництво масла через падіння прибутковості

Через високі ціни на сировину та падіння рентабельності заводи зменшують обсяги виробництва, а виробники фасованого масла змушені йти на акційні знижки

Деякі українські заводи тимчасово припинили або скоротили випуск масла через збитковість виробництва. Вперше за останній період обсяги виробництва в жовтні виявилися нижчими, ніж у минулому році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інфагро.

«Зараз стабільно продавати продукцію можуть переважно ті виробники, які готові йти на суттєве зниження цін. Зазвичай це компанії, яким бракує оборотних коштів», – підкреслюють вони та додають, що поточний рівень цін є збитковим для більшості виробників, що працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

Подорожчання молочної сировини робить виробництво менш рентабельним: закупівельні ціни на молоко залишаються недосяжними для більшості підприємств. Наприкінці жовтня спостерігалося здешевлення блочного масла, тоді як виробники фасованого зберігають дещо кращі позиції, але змушені проводити акційні знижки, що знижує прибутковість.

«Ситуація з експортом також складна. Частина підприємств знижує ціни, щоб утриматися на зовнішніх ринках, зокрема в Молдові. Попит на українське масло на Кавказі зберігається, однак обсяги реалізації там обмежені», – наголошують експерти.

Очікування щодо додаткових можливостей після запровадження нових безмитних квот до ЄС не виправдалися – попит європейських трейдерів супроводжується нижчими ціновими пропозиціями, які не покривають собівартість виробництва, підкреслює аналітичне агенство.

Ціни на тверді та елітні сири в Україні продовжують зростати, особливо у столичних супермаркетах і на ринках. Французький «Рокфор», нідерландський сир із трюфелем та українські еко-сири зараз коштують від 1 199 до 2 399 грн за кілограм. Подорожчання пов’язане із високою собівартістю сировини, імпортом дорогих продуктів та зростанням попиту на елітні сорти сирів.

Нагадаємо, що Держпродспоживслужба контролює дотримання ДСТУ для харчових продуктів, зокрема вершкового масла, і реагує на скарги споживачів. Лабораторні дослідження показали, що продукція ТОВ «Харківський молочний завод» не відповідає стандартам за вмістом немолочного жиру. За порушення законодавства підприємство має усунути недоліки у виробництві та сплатити штраф у розмірі 32 500 грн.

У травні 2021 року українські сировари не змогли наростити виробництво справжніх сичужних сирів, як це було у попередні роки, – обсяги зменшилися на 15% порівняно з травнем 2020 року. Водночас випуск сирних продуктів зріс на 3% і становив близько 3,5 тис. тонн. Фахівці пояснюють падіння попиту високими цінами на сировину та конкуренцією з дешевими імпортними сирами, що стримує зростання маржинальності сироробного бізнесу.