Масова ДТП у Львові: водій знепритомнів за кермом і протаранив кілька автівок

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На місце ДТП приїхала «швидка», проте усі водії відмовилися від медичної допомоги

У Львові водій автомобіля Honda HR-V втратив свідомість за кермом і вчинив ДТП за участю кількох автомобілів.

Про інцидент повідомив речник Патрульної поліції Львівської області Мар’ян Шпитак.

ДТП трапилась близько 13:00 на початку проспекту Чорновола неподалік школи №53. За попередньою інформацією, водій позашляховика Honda втратив свідомість за кермом, після чого його машина продовжила рух, зіткнувшись з автомобілем Kia. Від удару Honda відкинуло на бордюр, а після цього автомобіль в’їхав в задню частину авто Fiat. Ця автівка після удару розвернулась на 180 градусів і в’їхала у автобус «Богдан».

Одразу після зіткнення з автобусом позашляховик збив огорожу школи №53 і зупинився на шкільному подвір’ї.

На місце ДТП приїхала «швидка», проте усі водії відмовилися від медичної допомоги.

Зазначимо, схожий випадок стався у Львові із водієм маршрутки №44, який у п'ятницю, 18 травня, втративши свідомість виїхав на тротуар біля зупинки громадського руху.

Нагадаємо, у неділю на одній з вулиць Борисполя на пішохідному переході водій рейсового автобуса «Чигирин-Київ» скоїв наїзд на двох школярок. Дівчата намагалися перетнути проїжджу частину на роликах.

Джерело: zaxid.net