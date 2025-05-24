Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
Дрон можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе
В Україні розробили новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км. БпЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech. Про це повідомляє Главком з посиланням на «Мілітарний».
Зазначається, що спершу «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, але з часом його можливості було розширено. Дрон можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе.
Ударний безпілотник «Батяр» із бензиновим двигуном у версії для далекобійних операцій несе бойову частину масою 18 кг.
«Однією з цілей розробки було створення легкого безпілотника, який запускається з катапульти або з автомобіля – без підготовлених майданчиків чи спеціального обладнання. Заходячи на ціль у крутому піке, дрон навіть у пошкодженому стані здатен утримувати заданий курс», – йдеться у повідомленні.
Новий дрон «Батяр» вже називають шахедоподібним, оскільки характерна форма планера нагадує російсько-іранський «шахед», проте схожість тільки візуальна.
Аеродинаміка «Батяра» була повністю прорахована інженерами компанії, які здебільшого спиралися на західну технічну документацію.
До слова, Росія оснащує дрони-камікадзе типу «Шахед» новим видом бойової частини.
Зазначається, що від початку 2025 року у будові дронів розвідники зафіксували такі зміни:
- новий вид бойової частини вагою 90 кг;
- польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини у хвостову;
- у конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.
На завадозахищеній восьмиканальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено стікер із маркуванням китайською та англійською мовами «Agricultural equipment parts», а також номером, що вказує на виробництво у 2024 році», – кажуть у розвідці.
За даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. Відомо також, що безпілотники отримали нові серії – «Ъ» і «КЦ».
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