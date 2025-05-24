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Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
Спочатку «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено
фото: Мілітарний

Дрон можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе

В Україні розробили новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км. БпЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech. Про це повідомляє Главком з посиланням на «Мілітарний».

Зазначається, що спершу «Батяр» розроблявся як дрон-камікадзе для глибоких ударів, але з часом його можливості було розширено. Дрон можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон-камікадзе.

Ударний безпілотник «Батяр» із бензиновим двигуном у версії для далекобійних операцій несе бойову частину масою 18 кг.

Дрон «Батяр» нагадує візуально російсько-іранський «шахед»
Дрон «Батяр» нагадує візуально російсько-іранський «шахед»
фото: Мілітарний

«Однією з цілей розробки було створення легкого безпілотника, який запускається з катапульти або з автомобіля – без підготовлених майданчиків чи спеціального обладнання. Заходячи на ціль у крутому піке, дрон навіть у пошкодженому стані здатен утримувати заданий курс», – йдеться у повідомленні.

Новий дрон «Батяр» вже називають шахедоподібним, оскільки характерна форма планера нагадує російсько-іранський «шахед», проте схожість тільки візуальна.

Аеродинаміка «Батяра» була повністю прорахована інженерами компанії, які здебільшого спиралися на західну технічну документацію.

До слова, Росія оснащує дрони-камікадзе типу «Шахед» новим видом бойової частини.

Зазначається, що від початку 2025 року у будові дронів розвідники зафіксували такі зміни:

  • новий вид бойової частини вагою 90 кг;
  • польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини у хвостову;
  • у конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

На завадозахищеній восьмиканальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено стікер із маркуванням китайською та англійською мовами «Agricultural equipment parts», а також номером, що вказує на виробництво у 2024 році», – кажуть у розвідці.

За даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. Відомо також, що безпілотники отримали нові серії – «Ъ» і «КЦ».

 

Теги: дрон безпілотник військова техніка

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