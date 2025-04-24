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Шість годин під завалами: на Святошині врятували чоловіка, який подав сигнал рятувальникам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шість годин під завалами: на Святошині врятували чоловіка, який подав сигнал рятувальникам
Рятувальна операція триває, адже, за словами представників ДСНС, під завалами можуть залишатися інші люди
фото: Суспільне Новини

Чоловік провів під уламками зруйнованого будинку близько шести годин

У Святошинському районі Києва триває пошуково-рятувальна операція на місці житлового будинку, який був вщент зруйнований внаслідок нічної російської атаки 24 квітня. Завдяки професійній роботі рятувальників з-під завалів вдалося дістати живого 30-річного чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативні служби.  

Повідомляється, що чоловік провів під уламками будівлі близько шести годин. Чоловік подав сигнал у «хвилину тиші», які час від часу влаштовують рятувальники. 

Врятований чоловік перебував у свідомості, він зміг повідомити, що на момент удару перебував у квартирі один.  

Рятувальна операція триває, адже, за даними ДСНС, під завалами можуть залишатися інші люди. 

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: обстріл війна Київ ракетна атака

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